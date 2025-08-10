حماس: تصريحات نتنياهو محاولة لتبرئة إسرائيل من جرائم الإبادة في غزة

فلسطينيون يتجمعون لتلقي الطعام من مطبخ خيري، وسط أزمة جوع، في مدينة غزة، 28 يوليو 2025. رويترز

قالت حركة حماس اليوم الأحد، إن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تمثل “محاولة مفضوحة” لتبرئة إسرائيل وجيشها من “جرائم الإبادة والتجويع”في غزة والموثقة على المستوى الدولي.

واعتبرت الحركة أن نتنياهو “يوظف” ملف الأسرى لتبرير استمرار العمليات العسكرية رغم مقتل العشرات منهم، متهمةً إياه بالانقلاب على اتفاقات التبادل السابقة.

وأضافت حماس أنها كانت “على بعد خطوة واحدة” من التوصل إلى اتفاق وتبادل للأسرى، قبل أن ينسحب نتنياهو من جولة المفاوضات الأخيرة.

وشددت على أن “الطريق الوحيد للحفاظ على حياة الأسرى” يتمثل في وقف العدوان والتوصل إلى اتفاق، لا بمواصلة القصف والحصار.

ونفت الحركة ما وصفتها بـ”مزاعم” إدخال مليوني طن من المساعدات إلى غزة، قائلة إن بيانات أممية تؤكد استمرار الجوع الحاد ووفاة الأطفال.

وذكرت أن “مؤسسة غزة اللاإنسانية” تسببت في استشهاد 1800 فلسطيني، معتبرةً ذلك دليلًا على “سياسة هندسة التجويع ومصائد الموت” في القطاع.

ويعيش قطاع غزة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخه، حيث تتداخل المجاعة القاسية مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ومع الإغلاق الكامل للمعابر ومنع دخول الغذاء والدواء منذ 2 مارس/ آذار الماضي، تفشت المجاعة في أنحاء القطاع، وظهرت أعراض سوء التغذية الحاد على الأطفال والمرضى.

ويأتي ذلك في وقت تشن فيه إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 210 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

