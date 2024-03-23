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حماس تعلن وفاة أحد الرهائن الإسرائيليين

منذ ساعتين
حماس تعلن وفاة أحد الرهائن الإسرائيليين

حماس تعلن وفاة أحد الرهائن الإسرائيليين

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أعلنت حماس، اليوم السبت 23 مارس/آذار 2024، وفاة أحد الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم الحركة جراء “نقص الدواء والغذاء”.

وقالت حماس إن الرهينة يدعى ييجف بوخطاف ويبلغ من العمر 34 عاما.

وأضافت أن الرهائن “يعانون ذات الظروف التي يعانيها الشعب الفلسطيني من الجوع والحرمان ونقص الدواء والغذاء”.

ويعتقد أن حماس ما تزال تحتجز نحو 100 رهينة تم أسرهم في هجومها يوم 7 أكتوبر، والذي أسفر عن مقتل حوالي 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، وأدى إلى إشعال الحرب.

في المقابل، قتل الهجوم الإسرائيلي أكثر من 32 ألف شخص، وفقا لمسؤولي الصحة في غزة، وترك معظم أنحاء القطاع في دمار كما تسبب في نزوح نحو 80 في المئة من سكان القطاع، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.

ويحاول الوسطاء المصريون والقطريون والأميركيون منذ أسابيع التوصل إلى اتفاق على هدنة وإطلاق سراح الرهائن، إلا أن المفاوضات لم تثمر حتى الآن.

وتقول مصادر مطلعة إن المواقف “متباعدة جدا” في المفاوضات بين حماس وإسرائيل، فيما كشف مصدر إسرائيلي، السبت، أن الفجوة بين الطرفين “ما تزال كبيرة وطريق المفاوضات ما يزال طويلا”.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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