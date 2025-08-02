حماس تهاجم ويتكوف وتصف زيارته لغزة بـ"المسرحية الدعائية"

أم فلسطينية نازحة تحمل ابنها الذي يعاني من سوء التغذية والشلل الدماغي، في مدرسة حيث يلتجئون وسط أزمة جوع، في مدينة غزة، 24 يوليو 2025. رويترز

عقب تصريح المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، إثر لقائه عائلات الأسرى الإسرائيليين في تل أبيب اليوم السبت، بأن قطاع غزة لا يعاني مجاعة، أطلقت حركة حماس انتقادات لاذعة بحق المسؤول الأميركي.

واعتبرت الحركة في بيان أن “الزيارة التي قام بها المبعوث الأميركي إلى مراكز توزيع المساعدات التي تشرف عليها مؤسسة غزة الإنسانية، لا تعدو كونها مسرحية مُعدّة مسبقًا، لتضليل الرأي العام وتلميع صورة الاحتلال الإسرائيلي، ومنحه غطاءً سياسيًا لإدارة التجويع واستمرار عمليات القتل الممنهج للأطفال والمدنيين العزّل في غزة.” وفق تعبيرها.

“صور دعائية”

ورأت أن “تصريحات ويتكوف مضلّلة، مضيفة أن “بثّ صور دعائية حاولت إظهار سلمية توزيع المساعدات، تكذّبها الحقائق على الأرض حيث سقط أكثر من ألف وثلاثمائة من المجوَّعين الأبرياء برصاص إسرائيل”. ودعت الإدارة الأميركية إلى “تحمّل مسؤوليتها ورفع الغطاء عن الجرائم الإسرائيلية في غزة، والمضيّ نحو اتفاق لوقف إطلاق النار يُفضي إلى وقف العدوان، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع ورفع الحصار”.

“لا تخلي عن السلاح”

إلى ذلك، أوضحت حماس ردا على نقل وسائل إعلام إسرائيلية تصريحات نسبت إلى ويتكوف حول موافقة الحركة الفلسطينية على التخلي عن سلاحها، أن “لا تخلي عن السلاح دون قيام الدولة الفلسطينية”.

وكان ويتكوف أكد بعد زيارته أمس لمركز توزيع المساعدات في غزة، أن بلاده لا تود توسيع الحرب في القطاع الفلسطيني بل إنهاءها.

كما شدد على أنه “لا وجود لأي نصر دون استعادة جميع الرهائن”، وفق ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية.

بالتزامن أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة تسجيل سبع حالات وفاة جديدة بينهم طفل واحد بسبب المجاعة وسوء التغذية في القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية. وقالت في منشور على صفحتها بموقع فيسبوك: “ارتفع بذلك عدد ضحايا المجاعة إلى 169 حالة وفاة، بينهم 93 طفلًا”.

يذكر أن الأزمة الإنسانية لا تزال مستمرة في القطاع على الرغم من دخول بعض الإمدادات الغذائية والطبية على مدى الأيام الماضية. ما دفع الأمم المتحدة إلى دق ناقوس الخطر، ووصفت عدة منظمات إغاثية أممية مراكز توزيع المساعدات بمصائد الموت.

كما وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤخرا الأوضاع في غزة بالمزرية والمأساوية.