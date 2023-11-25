"حماس": خروقات إسرائيلية عدّة لهدنة غزة

أشار مستشار رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” طاهر النونو، إلى أنّ “الجانب الإسرائيلي لم يلتزم بكافة بنود الهدنة، وأنّ هناك العديد من الخروق”.

وأكّد أنّ “الجانب الإسرائيلي لم يلتزم بكافة المعايير التي تمّ الإتفاق عليها لإطلاق سراح الأسرى، إلى جانب الإخلال بالبنود المتعلقة بإدخال شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة”، لافتّا إلى أنّه “لم يلتزم بإيصال المساعدات إلى شمالي غزة، ما يهدد مستقبل الإتفاق برمته”.

وأضاف: “كما خرق الإحتلال الاتفاق عبر إطلاق النار في أكثر من موقع بغزة، ما أدى إلى استشهاد اثنين”.

وتابع: “ما زلنا نراقب بنود الإتفاق، ونوجه رسالة إلى الإحتلال والأمم المتحدة بأنّ أي أعذار غير مقبولة”.

ولفت النونو إلى أنّ حركة “حماس” قدمت مبادرة من جانبها، لم تكن مشمولة ضمن الصفقة “تمثلت بإطلاق سراح التايلانديين، وأنّ الحركة منفتحة على دور الوسطاء ومستعدة للبحث بشكل جاد للتوصل إلى صفقات جديدة”.

وبدأ العمل أمس الجمعة، بهدنة إنسانية مؤقتة مدتها 4 أيام بين الجيش الإسرائيلي وحركة “حماس”، بعد 49 يومًا من الحرب على القطاع، وفي إطار المرحلة الأولى، تمّ تسليم مجموعة من 13 أسيرًا إسرائيليًا إلى السلطات الإسرائيلية.