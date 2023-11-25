حماس: نثمن موقف بلدية برشلونة بقطع علاقاتها مع إسرائيل

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنها تثمن موقف بلدية برشلونة بقطع علاقاتها مع الاحتلال الإسرائيلي رفضا للعدوان وحرب الإبادة التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.

ووصفت حركة حماس موقف بلدية برشلونة بالشجاع.

وقطعت بلدية برشلونة الإسبانية كل علاقاتها المؤسساتية مع إسرائيل احتجاجا على العدوان على غزة، وقالت، إن قرارها مستمر إلى حين “وقف إطلاق النار وضمان حقوق الشعب الفلسطيني”.

وجاء في القرار الذي أقره مجلس المدينة، الجمعة، أن جميع الهجمات على المدنيين مدانة، وكذلك “أي عقاب جماعي أو تهجير قسري أو تدمير منهجي للمنازل والبنى التحتية المدنية فضلا عن قطع إمدادات الطاقة والمياه والغذاء والمواد الطبية لأهالي قطاع غزة”.

ورأت بلدية العاصمة الكتالونية أن العقبات الرئيسية أمام السلام الدائم هي احتلال واستعمار الأراضي الفلسطينية، وإنكار حقوق الشعب الفلسطيني، وفقا للقرار.

وليست هذه المرة الأولى التي تقطع فيها برشلونة علاقاتها مع إسرائيل، بالرغم من ارتباطها باتفاقية توأمة مع مدينة تل أبيب لمدة 25 عاما.

ففي فبراير/شباط الماضي، أعلنت عمدة المدينة آنذاك، اليسارية آدا كولاو تعليق اتفاقية التوأمة، وكتبت إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن هذا القرار سيظل ساريا حتى تضع إسرائيل حدا لانتهاكاتها لحقوق الشعب الفلسطيني وتنفذ التزاماتها بموجب القانون الدولي بشكل كامل.