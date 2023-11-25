السبت 11 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 25 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

حماس: نثمن موقف بلدية برشلونة بقطع علاقاتها مع إسرائيل

منذ 13 ثانية
يافطة في برشلونة دعماً لفلسطين

يافطة في برشلونة دعماً لفلسطين (رويترز)

A A A
طباعة المقال

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنها تثمن موقف بلدية برشلونة بقطع علاقاتها مع الاحتلال الإسرائيلي رفضا للعدوان وحرب الإبادة التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.

ووصفت حركة حماس موقف بلدية برشلونة بالشجاع.

وقطعت بلدية برشلونة الإسبانية كل علاقاتها المؤسساتية مع إسرائيل احتجاجا على العدوان على غزة، وقالت، إن قرارها مستمر إلى حين “وقف إطلاق النار وضمان حقوق الشعب الفلسطيني”.

وجاء في القرار الذي أقره مجلس المدينة، الجمعة، أن جميع الهجمات على المدنيين مدانة، وكذلك “أي عقاب جماعي أو تهجير قسري أو تدمير منهجي للمنازل والبنى التحتية المدنية فضلا عن قطع إمدادات الطاقة والمياه والغذاء والمواد الطبية لأهالي قطاع غزة”.

ورأت بلدية العاصمة الكتالونية أن العقبات الرئيسية أمام السلام الدائم هي احتلال واستعمار الأراضي الفلسطينية، وإنكار حقوق الشعب الفلسطيني، وفقا للقرار.

وليست هذه المرة الأولى التي تقطع فيها برشلونة علاقاتها مع إسرائيل، بالرغم من ارتباطها باتفاقية توأمة مع مدينة تل أبيب لمدة 25 عاما.

ففي فبراير/شباط الماضي، أعلنت عمدة المدينة آنذاك، اليسارية آدا كولاو تعليق اتفاقية التوأمة، وكتبت إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن هذا القرار سيظل ساريا حتى تضع إسرائيل حدا لانتهاكاتها لحقوق الشعب الفلسطيني وتنفذ التزاماتها بموجب القانون الدولي بشكل كامل.

    المزيد من أخبار العالم

    جندي من جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة (رويترز)
    غزة تحت النار
    "حماس": خروقات إسرائيلية عدّة لهدنة غزة
    مظاهرات في لندن رفضا للعدوان على غزة
    غزة تحت النار
    لندن.. استمرار المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين
    تهجير الفلسطنيين - أرشيفية
    غزة تحت النار
    دول عربية تدين تصريحات برلماني هولندي بشأن "تهجير الفلسطينيين" إلى الأردن

    الأكثر قراءة

    مشاهد للحظات تسليم كتائب القسام الدفعة الأولى من المحتجزين لديها
    غزة تحت النار
    بعد صفقة تبادل الأسرى.. تايلاندي يصف عودته من غزة بأنها "معجزة"
    خلال تشييع نجل النائب محمد رعد
    تشييع نجل النائب محمد رعد.. صفي الدين: معركة غزة من أشرف المعارك ونتنياهو عاجز
    الجاسوس الإسرائيلي السابق "جوناثان بولارد"
    جاسوس إسرائيلي سابق ينتقد نتنياهو.. كان عليكم سجن بعض أفراد عائلات الأسرى!