فيديو.. الجيش الإسرائيلي: استهدفنا قائد كتيبة الشجاعية التابعة لحركة حماس

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان مشترك مع جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) السبت، مقتل قائد “كتيبة الشجاعية” التابعة لحماس.

وجاء في بيان للجيش والشاباك على تلغرام أن طائرات إسرائيلية تمكنت من “تصفية وسام فرحات قائد “كتيبة الشجاعية”، الذي وصفه البيان بأنه أحد الذين شاركوا في التخطيط لهجمات أكتوبر عبر دفع مقاتلي حماس لاختراق بلدة ناحال عوز وموقع للجيش الإسرائيلي”.

وأضاف الجيش والشاباك أن “فرحات سبق أن سجن عشر سنوات في سجن إسرائيلي، وبعد خروجه من السجن عاد إلى غزة وعمل في صنع الصواريخ مع حماس”.

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي على منصة “إكس” فيديو لعملية الاستهداف قائلا: “استهدف الجيش الإسرائيلي قائد كتيبة الشجاعية التابعة لمنظمة حماس المدعو وسام فرحات”.

#عاجل 🔻 جيش الدفاع وجهاز الشاباك يصفّيان قائد كتيبة الشجاعية التابعة لمنظمة حماس الإرهابية المدعو وسام فرحات ⭕️وقد تولى فرحات قيادة الكتيبة ابتداء من عام 2010 وقادها أيضاً في عملية "الجرف الصامد" (2014)، حيث قاد خلالها المخربين أفراد الكتيبة في معارك جرت في الحي، ومنها حادثة… pic.twitter.com/fQLtdpJKk2 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 2, 2023

وأضاف: “تولى فرحات قيادة الكتيبة ابتداء من عام 2010 وقادها أيضاً في عملية الجرف الصامد عام 2014، كما شارك في التخطيط لهجوم 7 أكتوبر الماضي”.

واستأنفت إسرائيل العمليات القتالية، الجمعة، مع انتهاء الهدنة مع حماس والتي استمرت 7 أيام وتم تمديدها لمدة يومين، وشهدت الإفراج عن عشرات الأسرى والمحتجزين من الجانبين.

استشهاد قائد اللواء الجنوبي بفرقة غزة

في سياق متصل، قال الجيش الإسرائيلي السبت، إن قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة استشهد في الهجوم الذي نفذته حركة حماس في السابع من أكتوبر.

وأوضح الجيش في بيان أن إساف حمامي “سقط في معركة السابع من أكتوبر واحتجزت حركة حماس جثته”. وأشار الجيش إلى أنه أخطر اليوم عائلته بمقتله.

وتعليقاً على بيان الجيش الإسرائيلي، قال فوزي برهوم المتحدث باسم حركة حماس إن اعتراف الجيش الإسرائيلي بمقتل قائد لواء في فرقة غزة على أيدي القسام في 7 أكتوبر واحتجاز جثته “يعكس حجم الخسارة والهزيمة التي مني بها جيشه أمنياً وعسكرياً في اليوم الأول للمعركة”.