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الجيش الإسرائيلي: هدفنا هو حماس.. لكن عملياتنا "لا تقتصر عليها"

منذ 48 دقيقة
جنود من الجيش الإسرائيلي في غزة

جنود من الجيش الإسرائيلي في غزة (رويترز)

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أشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، جوناثان كونريكوس، إلى أن القوات المسلحة الإسرائيلية لن تتوقف عن الأعمال القتالية بعد القضاء على حركة حماس، إذ إنها تخطط لتدمير الجماعات الفلسطينية الأخرى العاملة في المنطقة.

وقال كونريكوس في مؤتمر صحافي، اليوم الثلاثاء: “هدفنا هو ضمان عدم وجود بنية تحتية عسكرية في غزة يمكن أن تشكل تهديداً للمدنيين الإسرائيليين، وذلك يشمل حماس، والجهاد، وعدداً صغيراً من المنظمات الأصغر حجماً، بما في ذلك لجان المقاومة الشعبية، وجبهة التحرير الفلسطينية، وبعض المنظمات الأخرى”.

وأضاف: “لا يقتصر الأمر على حماس فقط، ونعتزم التأكد من عدم وجود أي هيئات عسكرية قادرة على تهديد الإسرائيليين. هدفنا، بالطبع، هو حماس.. لكن عملياتنا لا تقتصر عليها، ومنذ 7 أكتوبر، نقاتل وننجح في القضاء على مسلحي وقادة الجهاد”.

وتابع بأن إسرائيل ستستمر في القيام بذلك حتى هزيمتهم، وحتى تعيد الأسرى إلى وطنهم، والذين يبلغ عددهم 137 شخصاً، وحتى تقضي على جميع التهديدات العسكرية القائمة و”نكون واثقين من أنهم لن يتمكنوا من إعادة تجميع صفوفهم بمجرد انتهاء القتال”.

    المصدر :
  • وكالات

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