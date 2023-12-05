صحيفة بريطانية: حماس استخدمت "جاسوسا إسرائيليا" لجمع المعلومات

مظلات تم استخدامها في عملية "طوفان الأقصى"

ذكرت صحيفة “الغارديان” البريطانية أن حركة حماس استعانت بجاسوس من داخل إسرائيل لجمع المعلومات التي استخدمتها في هجومها المباغت وغير المسبوق في 7 أكتوبر.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن مصدر استخباري إسرائيلي لم تذكر اسمه أن الجيش عثر على خطط تفصيلية لحركة حماس بعد الهجوم.

ومن بين هذه الخطط خريطة مفصلة لقاعدة عسكرية إسرائيلية جرى تجميع معلوماتها بشكل شبه مؤكد عن طريق جاسوس.

وقالت “الغارديان” إن خطط حماس بشأن الهجوم قدمت إلى صحفيين أجانب، تتضمن خريطة تفصيلية لقاعدة عسكرية “بشكل يفوق ما يحتاج إليه الجيش الإسرائيلي نفسه”.

وأضاف المصدر “أن تجميع خريطة كهذه ما كان ليتم لولا استخدام معرفة داخلية (داخل الجيش)، وبشكل شبه مؤكد من جاسوس مرتبط بحماس”.

ومنذ اللحظات الأولى لهجوم الحركة، الذي أطلقت عليه “طوفان الأقصى”، كان من الواضح أن لدى الحركة معرفة عميقة بطريقة عمل الجيش الإسرائيلي.

وعلى سبيل المثال، كشف تحقيق لصحيفة “نيويورك تايمز” بأن مقاتلي حماس اقتحموا موقعا تابعا للمخابرات العسكرية الإسرائيلية “أمان” لا يعرفه إلا من يعمل فيه.

وقالت إن حماس استعانت بالتخطيط الدقيق والمعرفة غير العادية بأسرار إسرائيل ونقاط ضعفها، لاجتياح الحدود يوم 7 أكتوبر، حيث سيطر مقاتلوها لنحو وجيز على 8 قواعد عسكرية.