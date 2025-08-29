حي الزيتون يتحول إلى ركام.. إسرائيل تواصل نسف الأبنية بغزة

مع تصاعد الهجمات الإسرائيلية في محيط مدينة غزة تمهيدًا للسيطرة عليها، وفي ظل تنامي مخاوف المنظمات الإنسانية بشأن أوضاع المدنيين، تواصل القوات الإسرائيلية اتباع سياسة تفجير ونسف المنازل والأبنية.

فيما أظهرت صور أقمار صناعية قبل 8 أغسطس وبعد 25 منه، كيف تحول جزء كبير من حي الزيتون إلى أرض قاحلة يملأها الركام.

فقد بيّنت صورة التقطت يوم الثامن من أغسطس، عشرات المباني سليمة مع تواجد عدة مخيمات، فيما أظهرت صورة منفصلة للمنطقة عينها في 25 أغسطس، العديد من المباني، إن لم يكن معظمها، وقد سويت بالأرض وتحولت أنقاضاً، بينما اختفت الخيم، وفق صحيفة “نيويورك تايمز”.

نسف المنازل

وكان العديد من سكان حي الزيتون والتفاح أكدوا سابقاً أن الطيران الإسرائيلي ضرب المنطقة بشكل يومي، مضيفين أن القوات الإسرائيلية “نسفت العديد من المنازل في الزيتون”.

كذلك أشار مراسل العربية/الحدث إلى استمرار نسف المنازل في أحياء عدة من المدينة، لاسيما حي الزيتون.

كما كشف مصدر ميداني للعربية/الحدث أن الجيش الإسرائيلي دفع بآلياته العسكرية، اليوم الجمعة باتجاه مداخل حي الصفطاوي شمالي القطاع، وسط غطاء ناري كثيف من المدفعية والطائرات، ويُعد الحي آخر المناطق السكنية التي يسيطر عليها الجيش شمال غزة. وأشار إلى قصف مدفعي عنيف على حي الصفطاوي وجباليا النزلة شمالي القطاع، مع تقدم للدبابات الاسرائيلية

فيما أكد سكان من حي الصفطاوي المجاور أن الطائرات المسيرة طلبت منهم الإخلاء، خلال اليومين الماضيين، وفق ما نقلت فرانس برس.

يأتي هذا فيما عم الدمار أغلب مناطق القطاع الفلسطيني المحاصر منذ السابع من أكتوبر 2023. وقدرت الأمم المتحدة أن الغالبية العظمى من سكان قطاع غزة الذين يزيد تعدادهم على مليوني نسمة، اضطروا للنزوح مرة واحدة على الأقل خلال نحو عامين من الحرب هرباً من القصف والموت.

في حين تواجه حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ضغوطاً متزايدة لإنهاء الحرب التي اندلعت في القطاع عقب هجوم حماس على مستوطنات وقواعد إسرائيلية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

ولم ترد إسرائيل بعد على مقترح قدّمه الوسيطان القطري والمصري هذا الشهر ووافقت عليه حماس، نصّ على هدنة أولية مدتها 60 يوماً، والإفراج عن الرهائن المحتجزين في القطاع على دفعتين، مقابل الإفراج عن فلسطينيين في السجون الإسرائيلية، بل أكدت أنها ماضية في السيطرة على كامل القطاع وهزيمة حماس.