خرق للهدنة.. إطلاق نار وانفجارات غرب مدينة غزة

شهد، اليوم الثلاثاء، خروقات إسرائيلية لوقف إطلاق النار المؤقت، رغم الاتفاق على تمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، يومين إضافيين.

فقد سمع دوي إطلاق نار وانفجارات غرب مدينة غزة، وفق ما أفاد المركز الفلسطيني للإعلام اليوم، لكنه لم يذكر عبر حسابه على تليغرام المزيد من التفاصيل.

رصاص كثيف

بالتزامن أطلقت القوات الإسرائيلية النار بكثافة شرق خان يونس ورفح جنوب القطاع، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.

في حين أوضح مراسل العربية/الحدث أن هذا الخرق يعد الأول للهدنة، مؤكداً أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار أيضاً في مخيم الشاطئ شمال القطاع، وحي الشيخ رضوان، فضلاً عن القنابل الدخانية.

كما أشار إلى أن بعض النازحين من الجنوب كانوا عادوا إلى تلك المناطق شمالاً خلال الأيام الماضية من الهدنة.

وكانت حركة حماس أكدت أمس الاثنين، الاتفاق مع قطر ومصر على تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة، التي بدأت يوم الجمعة الفائت وانتهت اليوم، لمدة يومين إضافيين “بنفس الشروط السابقة”.

يذكر أن وقف النار المؤقت الذي امتد 4 أيام، بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في القطاع كان أفضى إلى إطلاق سراح 68 أسيراً إسرائيلياً، فضلا عن عمال من جنسيات أخرى مقابل 150 فلسطينياً من النساء والأطفال القابعين منذ أشهر وسنوات في السجون الإسرائيلية.

كما أتاح المجال لدخول المزيد من شاحنات الإغاثة إلى القطاع المكتظ بالسكان.

وفرضت إسرائيل على القطاع “حصارا مطبقا” منذ التاسع من أكتوبر وقطعت عنه الماء والغذاء والكهرباء والدواء والوقود، إثر الهجوم المباغت الذي شنته الفصائل الفلسطينية يوم السابع من أكتوبر الماضي على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة.

فيما تضرر أو دمر أكثر من نصف المساكن في القطاع بسبب الغارات الإسرائيلية العنيفة، وفق الأمم المتحدة. وأجبر نحو 1,7 مليون فلسطيني من أصل 2,4 مليون على النزوح من منازلهم شمال القطاع إلى جنوبه.