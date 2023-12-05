خطة أمريكية لمستقبل غزة لما بعد الحرب.. صحيفة أمريكية تكشف التفاصيل

نقلت صحيفة بوليتيكو عن مسؤول أميركي رفيع قوله إن مسؤولين من البيت الأبيض ووزارة الخارجية ووكالات أخرى أمضوا أسابيع في صياغة خطة لغزة ما بعد الحرب.

وأشار المسؤول في حديثه مع الصحيفة الأمريكية إلى أن أبرز محاور خطة إدارة بايدن بعد الحرب تشمل زيادة مساعدات واشنطن الأمنية للسلطة الفلسطينية.

لافتاً إلى أن الأجزاء الرئيسية من خطة إدارة بايدن بعد الحرب تشمل السماح بدور أكبر للمنسق الأمني الأميركي.

كما أكد على أن السلطة الفلسطينية تواجه تحديات كبيرة على صعيد الشرعية والقدرات.

موضحاً أن الإدارة الامريكية ترغب بوجود هيكل أمني فلسطيني في غزة بعد الصراع في نهاية المطاف، مشيراً إلى أن خطة إدارة بايدن تضع تصورا لسيطرة السلطة الفلسطينية المتجددة على غزة في نهاية المطاف.

كما كشف المسؤول الأمريكي أن صياغة خطة ما بعد الحرب في غزة يقودها منسق شؤون الشرق الأوسط بالبيت الأبيض بمشاركة مساعدين لبلينكن.

فيما رأى أن المجهول الكبير هو الحجم الذي سيتبقى من حماس في قطاع غزة بعد الحرب، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن الإدارة الأمريكية لم تتمكن من دفع القادة الإسرائيليين نحو مناقشة هادفة لشكل غزة ما بعد الحرب.

مؤكداً عدم وجود أي تداول لأي حديث عن تقييد مساعداتنا العسكرية كوسيلة ضغط على إسرائيل.