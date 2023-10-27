خلاف بشأن تمويل أوكرانيا.. رئيس وزراء لوكسمبورغ ينتقد نظيره المجري

أشار رئيس وزراء لوكسمبورغ إكزافييه بيتل، اليوم الجمعة، إلى أنّه لا ينبغي للمجر أن تحبط عملية اتخاذ القرار في الاتحاد الأوروبي، بخصوص إرسال مساعدات مالية جديدة لأوكرانيا، في محاولة للإفراج عن أموالها المجمدة لدى التكتل.

وقال بيتيل قبل اجتماع لقادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل: “لا يمكنكم أن تقولوا: إذا كنتم تريدون مالًا لأوكرانيا، فإننا نريد مالًا لنا. لا ينبغي أن تكونوا رهينة للسيد (رئيس الوزراء المجري فيكتور) أوربان وأنا مقتنع بأننا سنجد حلًا إيجابيًا”.

جاء ذلك بعد تصريح لرئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، في حديث للإذاعة الرسمية، اليوم الجمعة، حيث اعتبر أنّ استراتيجية الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا “فشلت”، وأنّه يتعين على الاتحاد وضع خطة بديلة لأن الأوكرانيين لن ينتصروا في الحرب مع روسيا.

وذكر أوربان، الذي كان يتحدث في بروكسل على هامش قمة للاتحاد، أن هناك “معركة كبيرة” بشأن دعم أوكرانيا على وجه الخصوص. وأضاف أنه لا يرى سببًا يدفع المجر لإرسال أموال دافعي الضرائب لدعم أوكرانيا.