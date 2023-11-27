الأثنين 13 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 27 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

خلال أيام الهدنة.. جيش الاحتلال يعتقل 260 فلسطينيا في الضفة الغربية

منذ 16 دقيقة
حملة اعتقالات إسرائيلية في الضفة الغربية

حملة اعتقالات إسرائيلية في الضفة الغربية - ارشيفية

وكالة الأناضول
A A A
طباعة المقال

قال نادي الأسير الفلسطيني، الاثنين، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل خلال 3 أيام من الهدنة المؤقتة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بقطاع غزة، 260 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت أماني سراحنة، مسؤولة الإعلام في نادي الأسير (غير حكومي) لوكالة الأناضول، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية نفذت خلال أيام الهدنة الإنسانية الأربعة حملة اعتقالات في الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس الشرقية، طالت 260 فلسطينيا.

ولفتت إلى أن ذلك يأتي ضمن حملة مداهمات لمدن وبلدات فلسطينية يرافقها أعمال تخريب واعتداءات على المعتقلين وأهاليهم.

وحسب سراحنة، اعتقلت إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين أول الماضي 3260 فلسطينيا بالضفة.

وأشارت إلى أن المعتقلين يتم التحقيق معهم من قبل ضباط مخابرات إسرائيليين، ومنهم من يفرج عنه بعد ساعات أو أيام أو يتم تحويلهم للاعتقال الإداري (من دون تهمة)، أو محاكمة.

وبوتيرة يومية، ينفذ جيش الاحتلال حملات اقتحام للقرى والبلدات في أنحاء الضفة الغربية، تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق نار وقنابل غاز على الفلسطينيين.

ويوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، دخلت إسرائيل والفصائل الفلسطينية اتفاق هدنة إنسانية في قطاع غزة تستمر لمدة 4 أيام تنتهي الاثنين، لكن تم تمديدها يومين آخرين.

وشمل الاتفاق تبادل 50 من الأسرى الإسرائيليين من النساء والأطفال المحتجزين في قطاع غزة في المرحلة الأولى، مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

البنتاغون
البنتاغون: على ما يبدو قراصنة صوماليون وراء محاولة الاستيلاء على ناقلة نفط
البيت الابيض
غزة تحت النار
البيت الأبيض يؤكد موافقة إسرائيل وحماس على تمديد الهدنة
أنطونيو غوتيريش
غزة تحت النار
غوتيريش يدعو إلى هدنة إنسانية كاملة بين إسرائيل وحماس

الأكثر قراءة

الكرة الأرضية - تعبيرية
"عاصفة مغناطيسية قوية" تضرب الأرض اليوم.. وتأثيرٌ صادم على صحة البشر!
طقس لبنان
تحذير للبنانيين.. هذا ما ينتظركم في الساعات القادمة!
عناصر من المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية
إعدام اثنين من الجواسيس المتعاونين مع إسرائيل في الضفة الغربية