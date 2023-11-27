خيارات إسرائيل وحماس بعد انتهاء الهدن

بجهود قطرية مصرية تم تمديد الهدنة لمدة يومين، وهو أمر مهم للغاية من أجل المنكوبين في قطاع غزة، ولا يزال الوسطاء في الدوحة والقاهرة يأملون أن تفضي الهدنة إلى وقف إطلاق نار دائم.

لكن هناك حاجة ملحة إلى مزيد من الأسئلة، وفي مقدمتها، ماذا سيحدث حين تصل المفاوضات إلى مرحلة {الجنود الرهائن} لدى حماس والفصائل المسلحة الأخرى في غزة؟

القسام وسرايا القدس تقولان: الإفراج عن أي جندي إسرائيلي من الرهائن مرتبط بتبييض سجون إسرائيل من كل المعتقلين الفلسطينيين الذين يقدر عددهم بـ الألاف، وبعضهم قيادات وازنة في صفوف الحركات المقاومة.

إسرائيل وعلى لسان بنيامين نتنياهو رئيس وزرائها كررت موقفها الثابت على حد زعم قادتها، ويتلخص بكلمتين: {هذا الأمر مستحيل، وغير وارد الآن}، وعليه فإن السيناريوهات الكبرى مخيفة.

وهل ستعود عمليات القصف مجددًا بعد أن تنفس أهل غزة الصعداء، وباتوا يلملمون جثث قتلاهم ويبحثون عن المفقودين تحت الأنقاض نتيجة جرائم حرب ارتكبها الجيش الإسرائيلي في غزة؟

هناك فرصة كذلك لإعادة النظر في مصير الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس حل الدولتين والسلام، والعودة إلى المسار السياسي الصحيح الذي ينصف أهل الأرض بعيداً عن غطرسة الاحتلال.