دبابات إسرائيلية تقترب من مدينة غزة وترامب يترأس اجتماعا حول الحرب

جنود إسرائيليون يجلسون فوق دبابات على الحدود بين إسرائيل وغزة، 26 أغسطس 2025. رويترز

قال شهود إن دبابات إسرائيلية توغلت في منطقة جديدة على مشارف مدينة غزة خلال الليل ودمرت منازل مما دفع سكانا إلى الفرار وذلك قبل اجتماع متوقع بشأن الحرب يقوده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء.

وذكر سكان أن الدبابات دخلت في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء حي عباد الرحمن على الطرف الشمالي لمدينة غزة وقصفت منازل، مما أدى إلى إصابة عدة أشخاص وإجبار كثيرين آخرين باغتهم الهجوم على الفرار داخل مدينة غزة.

وقال سعد عابد (60 عاما) وهو عامل بناء سابق “فجأة سمعنا أنه الدبابات وصلت عباد الرحمن وصوت الانفجارات بلش يعلى ويعلى وصرنا نشوف الناس بتنزح من هاديك المنطقة باتجاهنا”.

وأضاف لرويترز عبر تطبيق للتراسل من منزله في شارع الجلاء في مدينة غزة على بعد نحو كيلومتر واحد من حي عباد الرحمن “إذا ما في هدنة قريبة راح نتفاجأ في الدبابات واصلة قدام بيوتنا”.

وأعلنت إسرائيل أنها تستعد لشن هجوم جديد على مدينة غزة، التي تصفها بأنها آخر معاقل حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس). ويعيش في المدينة حاليا حوالي نصف سكان القطاع البالغ عددهم مليوني نسمة، وقالت إسرائيل إنها ستطلب منهم إخلاءها.

وغادر الآلاف بالفعل، لكن زعماء كنائس المدينة قالوا اليوم الأربعاء إنهم سيبقون في أماكنهم.

وجاء في بيان مشترك صادر عن بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية والبطريركية اللاتينية في القدس “منذ اندلاع الحرب، أصبح مجمع كنيسة مار بورفيريوس للروم الأرثوذكس ومجمع كنيسة العائلة المقدسة في مدينة غزة ملاذا لمئات المدنيين، من بينهم كبار السن والنساء والأطفال. وفي مجمع كنيسة اللاتين يعيش منذ سنوات طويلة أشخاص من ذوي الإعاقة، يتلقون الرعاية على يد جمعية مرسلات المحبة”.

وقال البيان “إن مغادرة مدينة غزة ومحاولة الفرار إلى الجنوب ستكونان بمثابة إعلان حكم بالإعدام عليهم. ولهذا السبب، قرر الكهنة والراهبات البقاء والاستمرار في رعاية جميع من سيبقون في رحاب المجمعين”.

وقال المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف أمس الثلاثاء إن ترامب سيرأس اجتماعا بشأن غزة في البيت الأبيض اليوم الأربعاء، مضيفا أن واشنطن تتوقع التوصل إلى تسوية بشأن حرب إسرائيل في القطاع الفلسطيني بحلول نهاية العام.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية بشكل منفصل أن وزير الخارجية ماركو روبيو سيلتقي بنظيره الإسرائيلي جدعون ساعر في واشنطن. ولم يتضح من سيحضر اجتماع ترامب.

الدبابات تنسحب والقصف يستمر

انسحبت الدبابات الإسرائيلية من أطراف مدينة غزة في وقت لاحق من اليوم الأربعاء إلى منطقة جباليا حيث كانت تعمل منذ شهور، لكن القصف مستمر على ثلاثة أحياء في شرق المدينة، هي الشجاعية والزيتون والصبرة.

وقالت السلطات الصحية في غزة إن 20 شخصا على الأقل، من بينهم طفلة في الرابعة من عمرها، استشهدوا بنيران إسرائيلية.

ويواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو معارضة متزايدة للحرب في الداخل. واحتشد الآلاف في إسرائيل أمس الثلاثاء للمطالبة بإنهاء الصراع وإطلاق سراح الرهائن الذين لا يزالون محتجزين في غزة.

ولم ترد إسرائيل بعد على أحدث مقترح لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، والذي تدعمه الولايات المتحدة وقبلته إسرائيل في السابق ووافقت عليه حماس الأسبوع الماضي.

وشنت إسرائيل حملة عسكرية على غزة ردا على هجوم حماس عليها في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

وقالت السلطات الصحية في غزة إن الحملة الإسرائيلية أدت إلى استشهاد أكثر من 62 ألف فلسطيني وخلق أزمة إنسانية ونزوح معظم سكان غزة، الذين يتجاوز عددهم مليوني نسمة، وتحول جزء كبير من القطاع إلى ركام.

وقالت وزارة الصحة في غزة اليوم الأربعاء إن 10 أشخاص آخرين استشهدوا من الجوع وسوء التغذية، مما يرفع عدد الوفيات الناجمة عن ذلك إلى 313 شخصا، من بينهم 119 طفلا، منذ بدء الحرب.