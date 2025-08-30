دعوات أوروبية لمعاقبة إسرائيل.. وضغوط لوقف الحرب والاستيطان!

رجل فلسطيني يركب دراجة بينما يتصاعد الدخان عقب غارة إسرائيلية في مدينة غزة، 24 أغسطس 2025. رويترز

قالت مفوضة السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس السبت إنها “غير متفائلة” بفرض عقوبات على إسرائيل بسبب عدم وجود إجماع بهذا الشأن داخل الاتحاد، مضيفة أن الوضع الإنساني في غزة لم يتحسن كثيرا وأن ما تقوم به تل أبيب غير مشجع.

يأتي ذلك فيما دعا عدد من القادة الأوروبيين إسرائيل إلى إيصال المساعدات لقطاع غزة واستئناف المدفوعات للسلطة الفلسطينية ووقف مشاريع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.

فقد طالب وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو بالاستجابة لهذه المطالب الثلاثة، مؤكدا أن عدم تلبيتها سيدفع الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات تقييدية على مستوى قادة الدول والحكومات.

كما أعلن وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس أن بلاده قدمت خطة عمل للاتحاد الأوروبي تشمل فرض حظر على تصدير الأسلحة وتوسيع قائمة العقوبات على إسرائيل.

وطالب بالتعليق الكامل للاتفاقية الأوروبية مع إسرائيل، مشيرا إلى أنه “لا يمكننا الاستمرار في الوقوف بلا تحرك”.

وأضاف “الاتحاد الأوروبي لا يفعل شيئا ولم ينجز شيئا ووقت الكلمات انتهى ويجب التحرك بالأفعال.. يجب أن تكون علاقة الاتحاد مع إسرائيل قائمة على حقوق الإنسان وإلزامها بها”.

كما أعلن وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب أن بلاده طالبت هي والسويد في رسالة إلى الاتحاد بالضغط على إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) للتوصل إلى اتفاق في غزة.

وشدد على أن هولندا ستقترح فرض حظر على استيراد منتجات المستوطنات في الضفة الغربية، مشيرا إلى أن توسيع إسرائيل سياسة الاستيطان “يجب أن يدفعنا لتغيير مواقفنا والتعامل بشكل مختلف”.

بدوره، وجه وزير خارجية أيرلندا سيمون هاريس خطابا للاتحاد الأوروبي قائلا “أقول للاتحاد إنه إذا لم يتصرف جماعيا ويفرض عقوبات على إسرائيل الآن فمتى يكون ذلك”.

وشدد على أن منظمات دولية أكدت أن هناك أفعالا من الإبادة الجماعية تقع في غزة وأن الإدانات وحدها لم تعد تكفي.

كما أعلنت وزيرة خارجية النمسا بيت ريزينغر أن بلادها تسعى لاتخاذ إجراءات ملموسة ضد المستوطنين المتطرفين في إسرائيل بما في ذلك فرض عقوبات محددة، مشيرة إلى أن الوضع الإنساني في غزة كارثي ويستدعي تدخلا عاجلا وحلولا فورية.

وقال وزير الخارجية الدنماركي لارش لوكه راسموسن إن بلاده مستعدة لفرض عقوبات على وزراء في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومنع تصدير منتجات المستوطنات.

واتهمت رئيسة وزراء الدنمارك مته فريدريكسن حكومة إسرائيل بالتنصل من مسؤولياتها، مشيرة إلى أنها لا ترى أي مؤشرات على استعدادها لتغيير مسارها.

وأعلنت وزيرة خارجية سلوفينيا تانيا فايو أن بلادها اتخذت إجراءات ضد إسرائيل، بينها منع دخول وزراء وحظر التعامل التجاري وتصدير الأسلحة، مشيرة إلى أنها ستطالب الاتحاد الأوروبي بإجراءات أشد صرامة ضد تل أبيب.

كما أكد وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث أننا “نحتاج دعما قويا لبناء دولة فلسطينية وإنهاء الحرب وإدخال المساعدات والضغط على إسرائيل”.

يشار إلى أن إسرائيل ترتكب منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدعم أميركي إبادة جماعية بقطاع غزة خلّفت 63 ألفا و25 شهيدا، و159 ألفا و490 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 322 فلسطينيا بينهم 121 طفلا.