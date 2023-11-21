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دول بريكس تدعو إلى "هدنة إنسانية فورية" في غزة

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 21 - نوفمبر - 2023 11:44 مساءً
مجموعة بريكس

مجموعة بريكس

المصدر : الفرنسية
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مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ46، وسط سلسلة من الأزمات الإنسانية ومع ارتفاع عدد الشهداء إلى 14 ألفا و128، بينهم أكثر من 5840 طفلا، و3920 امرأة، فضلا عن أكثر من 33 ألف مصاب، إلى جانب دمار واسع بالمباني السكنية والمرافق الحيوية، بما فيها المستشفيات وسط حصار إسرائيلي مفروض على القطاع.

دعت دول مجموعة “بريكس” الثلاثاء إلى “هدنة إنسانية فورية” تفضي إلى وقف إطلاق النار وحماية المدنيين وتوفير المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال قمة افتراضية طارئة استضافتها جوهانسبرغ، للدول الخمس الأعضاء في المجموعة: (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا)، دعا خلالها القادة “أطراف النزاع إلى التهدئة ووقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين”.

وأكد زعماء في “بريكس” على أن دول المجموعة قادرة على “أداء دور أساسي” على هذا الصعيد، ودعا بعضهم إلى “عقد مؤتمر دولي للسلام” يتيح “العمل على إيجاد حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية”.

كما ندد زعماء في القمة بـ”العقاب الجماعي للمدنيين الفلسطينيين عبر الاستخدام غير المشروع للقوة من جانب إسرائيل”، معدّين هذا الأمر يشكّل “جريمة حرب”.

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