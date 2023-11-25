دول عربية تدين تصريحات برلماني هولندي بشأن "تهجير الفلسطينيين" إلى الأردن

أدانت دول عربية تصريحات أدلى بها السياسي الهولندي المتطرف غيرت فيلدرز ودعا فيها إلى طرد الفلسطينيين من أرضهم نحو الأردن، في أول موقف غربي معلن يدعم التوجهات الإسرائيلية في هذا الاتجاه.

وكان غيرت فيلدرز دعا إلى ترحيل الفلسطينيين صوب الأردن، وذلك بعد أن حقق فوزا كبيرا في الانتخابات البرلمانية في هولندا قبل أيام.

“دعوة لتصعيد العدوان على غزة”

اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية -في بيان صحفي اليوم السبت أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية- هذه التصريحات دعوة لتصعيد العدوان على الشعب الفلسطيني، وتدخلا سافرا في شؤونه ومصيره.

وأكدت أن الشعب الفلسطيني أسقط هذه التصريحات والمواقف، وأثبت عمق صموده في أرض وطنه، وتمسك قيادته بحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، كما أسقطتها المواقف الأخوية الشجاعة والتاريخية للمملكة الأردنية”.

وطالبت الحكومة الهولندية بــ”إدانة ورفض هذه التصريحات، بما يتوافق مع القانون الدولي والشرعية الدولية”.

رفض وإدانة

ويوم أمس الجمعة، أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي خلال اتصال هاتفي مع نظيرته الهولندية هانكي برونز سلوت، إدانة بلاده المواقف العنصرية التي أعلنها النائب المتطرف فيلدرز ورفضها.

وأكد الصفدي أن “لا قيمة ولا أثر لهذه المواقف العبثية العنصرية المتطرفة للنائب الهولندي، وأن أثرها الوحيد هو تعرية عنصرية هذا النائب المتولدة من ثقافة كراهية مقيتة”.

من جهتها، أكدت سلوت “احترام بلادها لعلاقات الصداقة التاريخية بين البلدين والقائمة على الاحترام المتبادل، ودعمها لحل الدولتين سبيلا لحل الصراع وتحقيق السلام الشامل”.

كما أكدت الوزيرة الهولندية للصفدي أن أغلبية كبيرة في مجلس النواب تؤيد حل الدولتين.

وقبل يومين، أظهرت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في هولندا فوز “حزب الحرية” اليميني المتطرف المناهض للإسلام، بزعامة فيلدرز.

ويشتهر فيلدرز، عضو مجلس النواب الهولندي والسياسي اليميني المتطرف، بمواقفه المعادية للعرب والمسلمين والمهاجرين. ونُشرت له مقاطع فيديو يسخر فيها مما قال إنه تزايد المسلمين في هولندا، إذ قال إن مشاهدتهم وهم يؤدون الصلاة في طرقات هولندا يهدد بتجريد هولندا من هويتها.

“أمر مرفوض ومدان”

وأكدت سفارة دولة الإمارات في لاهاي أن التصريحات غير المسؤولة التي أدلى بها البرلماني الهولندي غيرت فيلدرز “التي يحرض فيها على تهجير الشعب الفلسطيني باتجاه الأردن تعد تدخلا في الشؤون الداخلية للمملكة الأردنية الهاشمية، وهي أمر مرفوض ومدان”.

وقالت السفارة الإماراتية في بيان نقلته الوكالة الرسمية “وام”: “إن دولة الإمارات تتضامن مع الأردن الشقيق بشكل مطلق وتؤكد على أهمية احترام سيادته، كما ترفض أي إنكار لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق وحقه في دولته المستقلة”.

“فكر عنصري بغيض”

وأعربت وزارة الخارجية البحرينية “عن استنكارها الشديد للتصريحات التي أطلقها أحد السياسيين الهولنديين بإنكار حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وحقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني، والتحريض على تهجير الشعب الفلسطيني إلى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة”.

وأكدت الخارجية، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية “بنا” أن تصريحات البرلماني الهولندي اليميني غيرت فيلدرز تدل على فكر عنصري بغيض ينكر حقائق التاريخ والجغرافيا، ويهدف الى تشويه الحقائق ونشر ثقافة الكراهية والعنصرية التي تتناقض مع القيم الأخلاقية والإنسانية السامية التي يجب أن تسود في العالم أجمع”.

ودعت الوزارة “إلى إدانة مثل هذه الأفكار المضللة ومحاربتها، معبرة عن تضامنها الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة”.