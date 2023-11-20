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رئيسة الصليب الأحمر تجتمع مع اسماعيل هنية في قطر

منذ 49 دقيقة
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قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن رئيستها توجهت إلى قطر الاثنين للقاء زعيم حركة حماس الفلسطينية “لتحقيق تقدم فيما يتعلق بقضايا إنسانية” متصلة بصراع الحركة مع إسرائيل.

وقالت اللجنة التي مقرها جنيف في بيان إن الرئيسة ميريانا سبولياريتش التقت بإسماعيل هنية كما التقت على نحو منفصل مع ممثلين للسلطات القطرية التي تعمل وسيطا في الصراع.

وفي آخر المستجدات كشفت “هيئة البث الإسرائيلية”، الاثنين، أن الحكومة الإسرائيلية المصغرة أعطت الضوء الأخضر للجهات المختصة لإتمام صفقة لتبادل الأسرى مع حركة حماس.

وقالت إن “إسرائيل قبلت الشروط التي وضعتها حماس لصفقة إطلاق سراح الرهائن والكرة الآن في ملعب حماس”.

كما أوضحت أن الحديث يدور عن إطلاق سراح 50 محتجزاً في قطاع غزة، وإطلاق سراح فلسطينيات معتقلات في إسرائيل، بالإضافة إلى هدنة مدتها 5 أيام.

بدوره أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي أن الولايات المتحدة تعتقد بأن التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن، الذين تحتجزهم حماس في غزة، بات قريباً.

إلا أن مصدراً قيادياً في حماس نفى صحة التصريحات الإسرائيلية حول الموافقة على شروط الحركة لإنجاز صفقة لتبادل الأسرى.

    المصدر :
  • رويترز

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