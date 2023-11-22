رئيسة المفوضية الأوروبية ترحب بالاتفاق بين إسرائيل وحماس

رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الأربعاء بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بشأن إطلاق سراح 50 من المحتجزين في غزة ووقف مؤقت للأعمال القتالية.

وقالت في بيان “المفوضية الأوروبية ستبذل قصارى جهدها لاستغلال هذا التوقف (في القتال) من أجل زيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة”.

هذا وأعلنت وزارة الخارجية القطرية، الأربعاء، نجاح جهود الوساطة المشتركة مع مصر وأميركا بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية الإسلامية “حماس”، والتي أسفرت عن التوصل لاتفاق هدنة إنسانية، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن موعد دخولها حيز التنفيذ خلال 24 ساعة.

وأضافت في بيان أن أعداد المفرج عنهم في صفقة التبادل بين الجانبين ستزيد في مراحل لاحقة من تطبيق الاتفاق.

وأوضح البيان أنّ الاتفاق سيتيح كذلك “دخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية، بما فيها الوقود المخصّص للاحتياجات الإنسانية”.

وثمّن البيان القطري الجهود التي بذلتها القاهرة وواشنطن لدعم جهود الوساطة التي أثمرت هذا الاتفاق، مشدّدًا على أنّ الدوحة ستستمر في “مساعيها الدبلوماسية لخفض التصعيد وحقن الدماء وحماية المدنيين”.

وقالت حكومة الاحتلال الإسرائيلية إنها وافقت في الساعات الأولى من صباح اليوم على صفقة لتبادل المحتجزين مع حماس، فيما أكدت الحركة التوصل إلى اتفاق هدنة ووقف مؤقت لإطلاق النار لمدة أربعة أيام بجهود قطرية ومصرية.