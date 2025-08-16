رئيسة وزراء الدنمارك: حكومة نتنياهو "تجاوزت الحدود"

وصفت رئيسة الوزراء الدنماركية ميت فريدريكسن، اليوم السبت، نظيرها الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يُمثل “مشكلة في حد ذاته”، مؤكدة رغبتها في الاستفادة من تسلم بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي لزيادة الضغط على إسرائيل.

و في مقابلة مع صحيفة “يولاندس بوستن” الدنماركية أوضحت فريدريكسن أن “نتنياهو بات يُمثل مشكلة في حد ذاته”، معتبرة أن حكومته “تجاوزت الحدود”.

وأسفت زعيمة الحزب الاشتراكي-الديموقراطي للوضع الإنساني “المُروع والكارثي للغاية” في غزة، منددة كذلك بخطة جديدة لبناء وحدات استيطانية في الضفة الغربية.

واضافت “نحن من الدول الراغبة في زيادة الضغط على إسرائيل، لكننا لم نحصل بعد على دعم من أعضاء الاتحاد الأوروبي”.

واوضحت رئيسة الوزراء أن الهدف هو فرض “ضغط سياسي وعقوبات، سواء ضد المستوطنين أو الوزراء أو حتى إسرائيل ككل”، في إشارة إلى عقوبات تجارية أو في مجال الأبحاث.

وأشارت فريدريكسن التي لا تعتزم بلادها الاعتراف بدولة فلسطينية “لا نستبعد أي شيء بشكل مسبق. وكما هو الحال مع روسيا، سنصمم العقوبات بحيث تستهدف ما نعتقد أنه سيحدث أكبر تأثير”.

وأعلن وزير المال الإسرائيلي اليميني بتسائيل سموتريتش الأسبوع الماضي خطة لإعادة بناء مستوطنة “صانور” التي تم إخلاؤها قبل عشرين عاما، وذلك ضمن مخططات التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة.

وأسفر هجوم حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 عن مقتل 1219 شخصا في إسرائيل، معظمهم من المدنيين، وفقا لتعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى بيانات رسمية.

وأدت الهجمات والعمليات العسكرية الإسرائيلية منذ بدء الحرب في غزة إلى استشهاد 61827 شخصا على الأقل، غالبيتهم من المدنيين، بحسب وزارة الصحة التي تديرها حماس في قطاع غزة، وهي أرقام تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.