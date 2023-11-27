رئيسي لأردوغان: شعب غزة يُقرر مصیرها اعتمادًا على حكومة "حماس" الشرعيّة

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن شعب غزة هو الذي يقرر مصیر ومستقبل غزة اعتمادًا على حركة “حماس” كحكومة شرعية وقانونية قائمة على التصويت العام بهذا القطاع، وليس الولايات المتحدة.

وخلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، شدد رئيسي على أن “شعب غزة يجب أن يقرر مستقبل غزة من خلال “حماس” كحكومة شرعية وقانونية تعتمد على التصويت العام في هذه المنطقة”.

وأضاف رئيسي: “ليس لأميركا الحق في التدخل أو اتخاذ أي قرارات لأهل غزة، وأي إجراء تتخذه في هذا الصدد سيكون مصيره الفشل”.

ورأى في “إيران وتركيا دولتين مهمتين ومؤثرتين في العالم الإسلامي”، معربًا عن أمله في أن” يكون التعاون بين البلدين نموذجًا للتفاعل والتعاون بين الدول الإسلامية”.

كما وصف الرئيس الإيراني العلاقات بين البلدين بـ”الودية والتاريخية، وتقوم على حسن الجوار والقيم الدينية والمصالح المشتركة للشعبين الإيراني التركي”، معتبرًا أن “من المهم تعزيز وتحسين مستوى التعاون والعلاقات بين طهران وأنقرة في مختلف الأبعاد السياسية والاقتصادية والثقافية”.

وفي جزء آخر من هذا الاتصال الهاتفي، أكد رئيسي أن “أميركا هي القاتلة لأهل غزة”، واصفًا “أي تدخل أميركي في مستقبل غزة بأنه استمرار لجريمة أميركا”.

وحسب ما ذكرت وكالة الأنبار الإيرانية “إرنا”، فقد شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على “الجهود المبذولة للارتقاء بعلاقات بلاده مع إيران إلى مستوى متميز واستثنائي”، مشيرًا إلى “العلاقات الطيبة والبناءة بين طهران وأنقرة”.

كما أكد أردوغان “استعداد بلاده لعقد اجتماع المجلس الأعلى للتعاون بين البلدين”.