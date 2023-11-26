رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يقر خطة استئناف المعارك بعد انتهاء الهدنة

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الأحد، عن اكتمال التقييم للوضع في القيادة الجنوبية العسكرية لمواصلة القتال في ختام فترة الهدنة المؤقتة مع حماس.

وأجرى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال هرتسي هاليفي التقييم للوضع في القيادة الجنوبية العسكرية.

وأقر هاليف، وفق بيان للجيش الإسرائيلي،ـ الخطط العسكرية لمواصلة القتال في ختام فترة الهدنة المؤقتة، وذلك بمشاركة قائد المنطقة الجنوبية.

في غضون ذلك، قام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأول زيارة له الى قطاع غزة منذ بدء الحرب مع حماس حيث خاطب جنوده قائلا “سنستمر حتى النهاية الى أن يتم تحقيق النصر”.

ونقلت رويترز عن نتنياهو قوله “نبذل كل جهد ممكن من أجل استعادة مختطفينا وفي نهاية المطاف سنعيدهم جميعا”، مضيفا “أقول للمقاتلين وللمواطنين سنستمر حتى النهاية الى أن يتم تحقيق النصر”.