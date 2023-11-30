رئيس إسرائيل يزور الإمارات ويطلب المساعدة في تحرير الرهائن

طلب رئيس إسرائيل إسحق هرتسوج اليوم الخميس، من الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان استخدام “ثقله السياسي” في المساعدة في تحرير جميع الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة.

وطلب هرتسوج ذلك من الشيخ محمد خلال اجتماع في دبي، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للرئيس الإسرائيلي.

وورد في البيان “ناشد الرئيس الشيخ محمد بن زايد آل نهيان استخدام كامل ثقله السياسي في دعم وتعجيل عودة الرهائن إلى بيوتهم”.

وهرتسوج موجود في الإمارات لحضور قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة كوب28 التي تستمر من 30 نوفمبر تشرين الثاني إلى 12 ديسمبر كانون الأول. ومنصب هرتسوج شرفي إلى حد كبير ولا يتمتع بسلطات تنفيذية.

وهذه هي الرحلة الخارجية الأولى له منذ الهجوم الذي شنه مقاتلو حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وتتمتع الإمارات بنفوذ إقليمي، إلا أن قطر ومصر هما اللتان تتوسطان بين إسرائيل وحماس للإفراج عن الرهائن، وهي جهود أدت حتى الآن إلى الإفراج عن 99 إسرائيليا وأجنبيا.

وأفرجت إسرائيل عن 210 سجناء فلسطينيين مقابل الرهائن الإسرائيليين المُفرج عنهم.

وأشار البيان الإسرائيلي أيضا إلى أن إسرائيل تعاونت مع الإمارات حتى تتمكن الدولة الخليجية من إرسال مساعدات إلى غزة وبناء مستشفى ميداني والمساعدة في نقل أطفال مصابين من غزة لتلقي الرعاية الطبية في الإمارات.

وذكر تقرير لوكالة أنباء الإمارات أن الرئيسين بحثا العلاقات بين بلديهما والقضايا ذات الاهتمام المشترك.