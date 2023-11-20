الأثنين 6 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 20 نوفمبر 2023 |
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رئيس الاتحاد الإفريقي: "لا عذر" للقصف الإسرائيلي على قطاع غزة

منذ 52 ثانية
رئيس الاتحاد الإفريقي غزالي عثماني

رئيس الاتحاد الإفريقي غزالي عثماني

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دان رئيس الاتحاد الإفريقي الرد الإسرائيلي على الهجوم الذي شنّته حركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر على أراضيها، معتبراً أن “لا عذر” للقصف المكثف على قطاع غزة.

وقال رئيس الاتحاد غزالي عثماني اليوم الاثنين، إن ما قامت به حماس “مدان… لكن رد الفعل لا عذر له”. وأضاف خلال مؤتمر صحافي في برلين “تخيّلوا الطفل الذي رأى أمه أو والده يُقتلان… هذا يولّد التطرف”.

وقف فوري للنار

وكان الاتحاد الإفريقي قد طالب منذ بدء الحرب بوقف فوري لإطلاق نار، ودعا في أكتوبر الماضي المجتمع الدولي وقوى العالم الرئيسية على وجه الخصوص إلى تحمل مسؤولياتها المتمثلة بإرساء السلام وضمان حقوق الشعبين.

كما حذر الاتحاد الإفريقي منتصف أكتوبر الماضي من الاجتياح البري الإسرائيلي للقطاع قبل حصوله، لافتاً إلى أنه قد يفضي إلى إبادة جماعية غير مسبوقة.

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