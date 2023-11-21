رئيس المجلس الأوروبي: أوكرانيا تواصل الاقتراب من الاتحاد الأوروبي

قال شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، خلال زيارة لكييف في زمن الحرب اليوم الثلاثاء 21\11\2023 إن أوكرانيا تواصل الاقتراب من الاتحاد الأوروبي، ووصف تقدمها بأنه مذهل.

أدلى ميشيل بهذا التصريح في مؤتمر صحفي مشترك في كييف مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيسة مولدوفا مايا ساندو.

وكانت قد أعلن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء 21\11\2023، أنّ أكثر من عشرة آلاف مدنى قُتلوا في أوكرانيا، منذ بدء الغزو الروسي في فبراير/ شباط عام 2022.

وأضاف المكتب أن نحو نصف عدد القتلى في الآونة الأخيرة، سقطوا في مناطق بعيدة عن خطوط المواجهة.