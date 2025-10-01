الأربعاء 9 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 1 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

رئيس المجلس الأوروبي: زعماء القارة يدعمون مشاريع تعزيز الأمن و"جدار المسيرات"

منذ 20 دقيقة
رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا. رويترز

رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا. رويترز

A A A
طباعة المقال

قال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا بعد اجتماع للاتحاد الأوروبي في كوبنهاغن إن زعماء الاتحاد أيدوا اليوم الأربعاء، مشاريع رائدة ذات أولوية من شأنها تعزيز أمن أوروبا، بما في ذلك جدار الطائرات المسيرة ومراقبة الجناح الشرقي للتكتل.

فيما بحث زعماء الاتحاد الأوروبي اليوم، خططا لتعزيز دفاعات التكتل الشرقية ضد الطائرات المسيرة الروسية، لكن بعض الدول قالت إنه ينبغي توسيع نطاق الاهتمام، وذلك خلال اجتماعهم في كوبنهاغن بعد أيام من اختراق طائرات مسيرة المجال الجوي في الدنمرك.

واتهمت السلطات الأوروبية روسيا بارتكاب انتهاكات صارخة للمجال الجوي بالمنطقة من خلال توغلات لطائرات مسيرة فوق بولندا وطائرات مقاتلة فوق إستونيا في الآونة الأخيرة.

ولم تفصح الدنمارك عن الجهة التي تعتقد أنها مسؤولة عن الحوادث التي وقعت في مجالها الجوي الأسبوع الماضي والتي عطلت حركة الطيران في مطارات عدة، لكن رئيسة الوزراء مته فريدريكسن أشارت إلى أن موسكو قد تكون المسؤولة.

وسلطت هذه الحوادث الضوء حول المدى الذي يذهب إليه قادة الاتحاد الأوروبي في النظر إلى روسيا باعتبارها تهديدا كبيرا لأمن قارتهم بعد غزو موسكو لأوكرانيا عام 2022، وهو أمر دفعهم إلى تسريع الجهود المبذولة لتعزيز دفاعاتهم.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

منظمة "أسطول الصمود العالمي"
أكبر نقابة عمالية في إيطاليا تدعو لإضراب عام دعماً لأسطول الصمود العالمي
أنطونيو تاياني
إيطاليا: إسرائيل أكدت لنا أنها لن تستخدم أي عنف ضد الأسطول المتجه لغزة
الرئيس ترامب في قطر - مصدر الصورة: الديوان الأميري
الديوان الأميري: أمير قطر يناقش مع ترامب خطته بشأن إنهاء الحرب في غزة

الأكثر قراءة

العلم اللبناني
بعد غزة.. "جايي دور لبنان"!
قصف ليلي على الجبهة الجنوبية
تحذير أميركي من تصعيد قد يطال بيروت
السراي الحكومي
أقساط المدارس على طاولة مجلس النواب