رئيس المجلس الأوروبي: زعماء القارة يدعمون مشاريع تعزيز الأمن و"جدار المسيرات"

قال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا بعد اجتماع للاتحاد الأوروبي في كوبنهاغن إن زعماء الاتحاد أيدوا اليوم الأربعاء، مشاريع رائدة ذات أولوية من شأنها تعزيز أمن أوروبا، بما في ذلك جدار الطائرات المسيرة ومراقبة الجناح الشرقي للتكتل.

فيما بحث زعماء الاتحاد الأوروبي اليوم، خططا لتعزيز دفاعات التكتل الشرقية ضد الطائرات المسيرة الروسية، لكن بعض الدول قالت إنه ينبغي توسيع نطاق الاهتمام، وذلك خلال اجتماعهم في كوبنهاغن بعد أيام من اختراق طائرات مسيرة المجال الجوي في الدنمرك.

واتهمت السلطات الأوروبية روسيا بارتكاب انتهاكات صارخة للمجال الجوي بالمنطقة من خلال توغلات لطائرات مسيرة فوق بولندا وطائرات مقاتلة فوق إستونيا في الآونة الأخيرة.

ولم تفصح الدنمارك عن الجهة التي تعتقد أنها مسؤولة عن الحوادث التي وقعت في مجالها الجوي الأسبوع الماضي والتي عطلت حركة الطيران في مطارات عدة، لكن رئيسة الوزراء مته فريدريكسن أشارت إلى أن موسكو قد تكون المسؤولة.

وسلطت هذه الحوادث الضوء حول المدى الذي يذهب إليه قادة الاتحاد الأوروبي في النظر إلى روسيا باعتبارها تهديدا كبيرا لأمن قارتهم بعد غزو موسكو لأوكرانيا عام 2022، وهو أمر دفعهم إلى تسريع الجهود المبذولة لتعزيز دفاعاتهم.