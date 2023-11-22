الأربعاء 8 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 22 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

رئيس الموساد في قطر لبحث بعض "التفاصيل العالقة"

منذ 19 دقيقة
مدير جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) دافيد بارنيا

مدير جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) دافيد بارنيا

A A A
طباعة المقال

ذكرت تقارير إعلامية أن مدير جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) دافيد بارنيا، يزور قطر، الأربعاء، لمناقشة التفاصيل النهائية بشأن صفقة الرهائن بين إسرائيل وحركة حماس.

وقالت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” الإلكترونية، إن بارنيا سيلتقي رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، لبحث آخر التفاصيل المتعلقة بالاتفاق، الذي سيدخل حيز التنفيذ صباح الخميس وفق مصادر من إسرائيل وحماس.

وتشير هذه الرحلة، وفق المصدر نفسه، إلى أنه ما تزال هناك بعض التفاصيل العالقة، رغم أن الجانبين وافقا رسميا على النقاط الرئيسية.

ويبدو أن الأسئلة ما تزال قائمة بشأن الآلية التي سيتم من خلالها إطلاق سراح الرهائن وبدء وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات.

وكان مسؤول إسرائيلي أكد لشبكة “سي إن إن” الإخبارية الأميركية، الأربعاء، أن بدء وقف إطلاق النار في قطاع غزة سيكون في الساعة العاشرة من صباح الخميس بالتوقيت المحلي.

    المزيد من أخبار العالم

    آثار الدمار في خانيونس في غزة
    غزة تحت النار
    مجلس حكماء المسلمين يرحب باتفاق الهدنة في قطاع غزة
    صور لرهائن لدى حماس
    المحكمة العليا في إسرائيل ترفض الالتماس المقدم ضد صفقة الرهائن
    ويزر الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني
    غزة تحت النار
    إيطاليا تقترح قوة دولية في غزة على غرار "اليونيفيل" في لبنان

    الأكثر قراءة

    استشهاد إعلاميين في قناة الميادين ومواطن في الجنوب
    صورة مروعة.. استشهاد إعلاميين في قناة الميادين ومواطن في الجنوب
    إيهود باراك
    غزة تحت النار
    فيديو صادم لإيهود باراك: إسرائيل هي التي "بنت مخابئ تحت مستشفى الشفاء"
    عناصر تابعين لحزب الله
    كم بلغ عدد قتلى حزب الله منذ اندلاع الاشتباكات في جنوب لبنان؟