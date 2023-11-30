رئيس الوزراء الإسباني: أشك في احترام إسرائيل للقانون الدولي الإنساني

أشار رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث اليوم الخميس، إلى أنه “نظرا لعدد القتلى المدنيين في قطاع غزة، فإنه يشك في أن إسرائيل تحترم القانون الدولي الإنساني”.

وأضاف خلال مقابلة مع التلفزيون الإسباني “مع الصور التي نشاهدها والأعداد المتزايدة من الأطفال الذين يموتون، لدي شك جدي في أن (إسرائيل) تلتزم بالقانون الدولي الإنساني”.

وتابع “ما نراه في غزة غير مقبول”.

وأشارت الصحيفة “الباييس” الإسبانية إلى أن سانشيز أكد في وقت سابق، إلى ضرورة الوصول إلى حل لأزمة القضية الفلسطينية خاصة بعد ما حدث من كارثة في غزة، قائلا: “ما يحدث كارثة وتعاملنا معها بشكل جيد وتمكنا من وقف إطلاق النار وهذا يؤدى لوصول إلى المساعدات، وشكرنا الرئيس السيسي على هذه الإنجازات التي فعلها، وساعدنا على وصول المساعدات الإنسانية والطبية إلى غزة”.

وأضاف بيدرو سانشيز، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البلجيكي من أمام معبر رفح “في القدس كان لدينا مقابلات مثمرة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو وتكلمنا عن هجمات 7 أكتوبر وأدناها وأيضا تكلمنا بشكل واضح عن مطالبتنا بإطلاق سراح كل الرهائن الإسرائيلية، وفي المقابل هناك الكثير من الأمور على إسرائيل فعلها والالتزام بالقانون الدولي ومراقبة قتل المدنيين من النساء والأطفال”.