الخميس 16 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 30 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

رئيس الوزراء الإسباني: أشك في احترام إسرائيل للقانون الدولي الإنساني

منذ 20 دقيقة
رئيس الوزراء الإسباني

رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز

A A A
طباعة المقال

أشار رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث اليوم الخميس، إلى أنه “نظرا لعدد القتلى المدنيين في قطاع غزة، فإنه يشك في أن إسرائيل تحترم القانون الدولي الإنساني”.

وأضاف خلال مقابلة مع التلفزيون الإسباني “مع الصور التي نشاهدها والأعداد المتزايدة من الأطفال الذين يموتون، لدي شك جدي في أن (إسرائيل) تلتزم بالقانون الدولي الإنساني”.

وتابع “ما نراه في غزة غير مقبول”.

وأشارت الصحيفة “الباييس” الإسبانية إلى أن سانشيز أكد في وقت سابق، إلى ضرورة الوصول إلى حل لأزمة القضية الفلسطينية خاصة بعد ما حدث من كارثة في غزة، قائلا: “ما يحدث كارثة وتعاملنا معها بشكل جيد وتمكنا من وقف إطلاق النار وهذا يؤدى لوصول إلى المساعدات، وشكرنا الرئيس السيسي على هذه الإنجازات التي فعلها، وساعدنا على وصول المساعدات الإنسانية والطبية إلى غزة”.

وأضاف بيدرو سانشيز، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البلجيكي من أمام معبر رفح “في القدس كان لدينا مقابلات مثمرة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو وتكلمنا عن هجمات 7 أكتوبر وأدناها وأيضا تكلمنا بشكل واضح عن مطالبتنا بإطلاق سراح كل الرهائن الإسرائيلية، وفي المقابل هناك الكثير من الأمور على إسرائيل فعلها والالتزام بالقانون الدولي ومراقبة قتل المدنيين من النساء والأطفال”.

 

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

عناصر من كتائب عز الدين القسام التابعة لحركة حماس
إسرائيل تدرس خيارات التخلص من قادة حماس.. وتفكر بتكرار "نموذج بيروت"
النفط
النفط مستقر مع ترقب السوق اجتماع أوبك+
الأسواق في تركيا
نمو فاق التوقعات للاقتصاد التركي بالربع الثالث بـ 5.9 بالمئة

الأكثر قراءة

جو بايدن
غزة تحت النار
بايدن: هذا ما تريده حماس.. ولا يمكننا فعل ذلك!
آثار الدمار في غزة
غزة تحت النار
صفقة كبيرة "مرتقبة" في غزة.. صحيفة أمريكية تكشف التفاصيل
إيلون ماسك
غزة تحت النار
رد "غريب" من إيلون ماسك على دعوة حماس لزيارة "غزة"!