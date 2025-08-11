الأثنين 17 صفر 1447 ﻫ - 11 أغسطس 2025 |
رئيس الوزراء القطري: الاستهداف المتعمَّد للصحفيين يبرهن للعالم أن الجرائم المرتكبة في غزّة فاقت كل التصورات

منذ 3 ساعات
آخر تحديث: 11 - أغسطس - 2025 3:05 مساءً
رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

قال رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اليوم الاثنين إن الاستهداف المتعمَّد للصحفيين لا يحجب الوقائع الفظيعة التي ترتكبها إسرائيل بشكلٍ ممنهج في غزّة، وذلك بعد اغتيال الاحتلال مراسلي الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقع وفريق التغطية معهما مساء الأحد في القطاع.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري -في تدوينة عبر حسابه على منصة إكس- أن هذا الاستهداف “يبرهن للعالم أجمع أن الجرائم المرتكبة في غزّة فاقت كل التصورات، في ظل عجز المجتمع الدولي وقوانينه عن إيقاف هذه المأساة”.

من جانب آخر، قالت الخارجية القطرية اليوم الاثنين إن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية تلقى اتصالا من رئيس وزراء هولندا ديك شوف وبحثا خلاله “أوضاع غزة والقضية الفلسطينية وحل الدولتين”.

واليوم الاثنين، شيع أهالي غزة جثماني الصحفيين الشهيدين أنس الشريف ومحمد قريقع من مستشفى الشفاء إلى مثواهما الأخير في مقبرة الشيخ رضوان، في إطار تشييع 6 صحفيين اغتالهم الاحتلال باستهداف خيمة للصحفيين الليلة الماضية من بينهم أيضا مصورا الجزيرة إبراهيم الظاهر ومحمد نوفل.

وقد اغتالت إسرائيل عبر استهدافات مباشرة 11 من كادر الجزيرة في قطاع غزة، الذي واصل تغطيته للمجازر الإسرائيلية منذ بدء الحرب على القطاع قبل 22 شهرا، في حين بلغ عدد الصحفيين الشهداء 238 صحفيا، قضى كثير منهم أثناء قيامهم بنقل الأحداث في القطاع.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية في غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و430 شهيدا و153 ألفا و213 مصابا من الفلسطينيين، وما يزيد عن 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.

