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رئيس تشيلي ينتقد تصرفات الحكومة الإسرائيلية ويصفها بـ "القسوة الوحشية"

منذ ساعتين
رئيس تشيلي غابرييل بوريتش

رئيس تشيلي غابرييل بوريتش

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وصف رئيس تشيلي غابرييل بوريتش تصرفات حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قطاع غزة بـ “القسوة الوحشية” بسبب مقتل عدد كبير من الأطفال”.

وفي تعليقه على الأنباء حول حصيلة الضحايا بين الأطفال الفلسطينيين كتب بوريتش في صفحته على إنستغرام: “قسوة وحشية من نتنياهو وحكومته”.

وأفادت المديرة التنفيذية لصندوق اليونيسيف، كاترين راسل، سابقا، بمقتل أكثر من 5.3 ألف طفل في قطاع غزة خلال الأيام الـ48 للقصف الإسرائيلي، واصفة القطاع بأنه أكثر مكان خطورة بالنسبة للأطفال.

وكان الرئيس التشيلي قد اعلن مطلع الشهر الماضي سحب سفير بلاده من إسرائيل بسبب عدوانها على غزة.

وقال بوريك “لا يهمُّ مقدار ما تملكه الدولة من قوة، نحن بحاجة لأن تقف سياستنا الخارجية مع حقوق الإنسان وأن تدافع عنها بكل ما أوتيت من قوة”.

وردا على هدية تلقّاها من الجالية اليهودية في تشيلي، قال الرئيس بوريك “أشكركم على الخطوة، ولكن يمكنكم أن تبدؤوا بمطالبة إسرائيل بإعادة الأراضي الفلسطينية التي احتلتها بشكل غير قانوني”.

ومن جانبه، أعلن رئيس كولومبيا غوستافو بيترو استدعاء سفير بلاده لدى إسرائيل للتشاور، احتجاجا على الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.

وقال بيترو “إذا لم توقف إسرائيل المذبحة بحق الشعب الفلسطيني، فلن نتمكن من البقاء هناك”.

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