رئيس كوريا الجنوبية يحث الشمال على النظر في استئناف لم شمل العائلات

قال رئيس كوريا الجنوبية لي جيه-ميونج الجمعة إنه يتعين على كوريا الشمالية النظر في استئناف لم شمل العائلات التي تفرقت خلال الحرب الكورية في الفترة من 1950 إلى 1953، وذلك في إطار إجراءات التعاون الإنساني بين الجارتين.

وفي اجتماع قبل عطلة بالبلاد، قال لي للكوريين الجنوبيين الذين لديهم عائلات في الشمال إنه يأمل في تخفيف العداء واستئناف التعاون.

وأضاف خلال زيارته لجزيرة على الحدود مع كوريا الشمالية أن السماح للعائلات التي فرقتها الحرب بالتواصل وتبادل الرسائل من منظور إنساني مسؤولية سياسية تقع على عاتق الكوريتين.

ووفقا لوزارة التوحيد الكورية الجنوبية، طلب حوالي 36 ألف كوري جنوبي انفصلوا عن عائلاتهم في الشمال من الحكومة لم شملهم.

وجرت آخر لقاءات لم شمل العائلات بين الكوريتين في أغسطس\آب 2018، لكنها توقفت منذ ذلك الحين وسط توتر العلاقات بين الجارتين.

وفي فبراير\شباط، شوهدت كوريا الشمالية وهي تفكك منشأة تستخدم للم شمل العائلات، في إشارة إلى توتر علاقاتها مع الجنوب.