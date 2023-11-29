رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأميركي: إسرائيل فقدت التعاطف على مستوى العالم

أعرب رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأميركي، السيناتور مارك وارنر، عن أهمية استمرار وقف إطلاق النار في غزة، داعيًا إلى إطلاق سراح الأموال الفلسطينية من قبل إسرائيل.

مشيراً إلى أن إسرائيل فقدت تعاطف الناس على مستوى العالم، ومؤكدًا أنها بحاجة إلى إظهار حسن النية من خلال الإفراج عن عائدات الضرائب الفلسطينية.

وفي لقاء مع شبكة “إم إس إن بي سي”، أعرب وارنر عن أمله في استمرار الهدنة الحالية بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) لأطول فترة ممكنة، بهدف إطلاق سراح أكبر عدد ممكن من الأسرى.

وكان السيناتور الأميركي قد عبر عن قلقه بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي من احتمال تخلي السلطة الفلسطينية عن مسؤولياتها الأمنية في الضفة الغربية، الأمر الذي كان سيحدث فوضى على مستوى غير مسبوق، ويفتح جبهة حرب ثانية على إسرائيل، لكن ذلك لم يحدث.

وقبل دخول هدنة إنسانية مؤقتة الجمعة الماضي، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خلّفت أكثر من 15 ألف شهيد، بينهم أكثر من 10 آلاف طفل وامرأة، في حين لا يزال نحو 7 آلاف شخص في عداد المفقودين، كما تجاوز عدد المصابين 36 ألفا.