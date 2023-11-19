الأحد 5 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 19 نوفمبر 2023 |
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رئيس وزراء أيرلندا ينتقد "المعايير المزدوجة" لدى الغرب بشأن الحرب على غزة

منذ 32 دقيقة
رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار

رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار (رويترز)

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قال رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار إن هناك معايير مزدوجة لدى الاتحاد الأوروبي وقوى غربية في ما يتعلق بإسرائيل وفلسطين.

ووجه فارادكار اتهامه، عبر مقابلة مع الإذاعة الأيرلندية “آر تي إي”، إلى الاتحاد الأوروبي ودولاً غربية أخرى، وقال إن “عدم اتخاذ رد فعل مشابه للرفض المطلق لما فعله (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين في أوكرانيا، فيما يتعلق بإسرائيل، يُنْظَر إليه باعتباره ازدواجية في المعايير”.

وكانت حكومة أيرلندا حذرت بعد مضي فترة قصيرة على عملية طوفان الأقصى التي شنتها المقاومة الفلسطينية على إسرائيل في السابع من الشهر الماضي من أن إسرائيل لا ينبغي لها أن تبالغ في رد فعلها في قطاع غزة وإلا فإنها ستخاطر بفقدان دعم دول أخرى لها.

وحسب وكالة الأنباء الألمانية، يسعى فارادكار من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، وقال إن بلاده تبنت في وقت مبكر موقفا واضحا مفاده بأن إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها، لكنها ليس لها الحق في خرق القانون الإنساني.

وأعرب فارادكار عن قلقه من أن تؤدي ازدواجية المعايير من جانب بعض الدول إلى تقويض كفاح أوكرانيا، وصرح بأنه وزعماء أوروبيين كانوا يعملون بجد من أجل أن الحصول على دعم من الجنوب العالمي لأوكرانيا.

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