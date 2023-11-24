رئيس وزراء إسبانيا أمام نتنياهو: نرفض القتل الأعمى للفلسطينيين في الضفة وغزة

أكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز (الخميس 23-11-2023)، أن عمل إسرائيل من أجل السلام يتطلب إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.

كما جدد سانشيز أمام نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رفضه للقتل الأعمى للفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية.

أتى ذلك خلال لقائه نتنياهو في زيارة يقوم بها للشرق الأوسط مع نظيره البلجيكي ألكسندر دي كرو لبحث الأوضاع في قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي منذ 48 يوما أسفر عن استشهاد أكثر من 14 ألف فلسطيني.

كما التقى سانشيز الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ويتوجه غدا الجمعة مع نظيره البلجيكي إلى مصر.

وكان سانشيز تعهد الأسبوع الماضي بأن تعمل حكومته الجديدة في أوروبا عموما وإسبانيا على وجه الخصوص من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وسط سعي إسبانيا للدفع باتجاه مواقف أوروبية تلائم التطلعات الفلسطينية.

يشار إلى أن البرلمان الإسباني تبنى بالإجماع تقريبا عام 2014 قرارا غير ملزم يدعو إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

كما قامت دول أوروبية مثل السويد ومالطا ورومانيا والمجر بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، غير أن الدول الكبرى في الاتحاد الأوروبي لم تقم بهذه الخطوة.