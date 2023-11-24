رئيس وزراء إسبانيا: وقف إطلاق النار الحالي في غزة ليس كافيا

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في زيارة لمعبر رفح الحدودي في مصر إن وقف إطلاق النار الحالي في غزة ليس كافيا ويتعين تنفيذ وقف دائم لإطلاق النار.

وتوقف القتال بين القوات الإسرائيلية وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الجمعة للمرة الأولى منذ سبعة أسابيع في هدنة مؤقتة قبل إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم الحركة مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين.

وأكّد سانشيز أنّه “يجب إنجاح الهدنة في غزة والوصول إلى وقف إطلاق نار شامل ومستدام”، موضحًا أنّه “علينا البدء بالعمل على الاعتراف بحل الدولتين اليوم وقبل أي وقت آخر”، مشيرًا إلى أن إسبانيا اقترحت مؤتمرا للسلام لإنهاء دوامة العنف.

وأضاف “سنُرسل شحنة من 4 أطنان من المواد الطبية لمصر لمساعدتها في التكفل بالمصابين والمرضى القادمين من غزة”.