الخميس 10 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 2 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

رئيس وزراء السويد: ناقشت مع زيلينسكي مسألة مقاتلات غريبن

منذ 19 دقيقة
آخر تحديث: 2 - أكتوبر - 2025 7:31 مساءً
رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتعانقان أثناء حضورهما القمة الأوروبية السياسية في كوبنهاغن، الدنمارك، 2 أكتوبر 2025. رويترز

رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتعانقان أثناء حضورهما القمة الأوروبية السياسية في كوبنهاغن، الدنمارك، 2 أكتوبر 2025. رويترز

A A A
طباعة المقال

قال أولف كريسترشون رئيس وزراء السويد اليوم الخميس إنه ناقش مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مسألة اهتمام كييف بمقاتلات شركة ساب السويدية من طراز غاس غريبن خلال اجتماع لزعماء أوروبيين في كوبنهاجن.

وأضاف على إكس “ناقشنا التعاون المستمر في تطوير الدفاع المستقبلي لأوكرانيا، بما في ذلك الدفاع الجوي، واهتمام أوكرانيا بمقاتلات غريبن”.

وتبحث السويد ما إذا كانت سترسل طائرات مقاتلة من طراز غريبن إلى أوكرانيا، ولم تستبعد القيام بذلك.

وفي حال وصولها، ستنضم طائرات غريبن إلى أسطول متنامٍ من المقاتلات الغربية التي يجري دمجها في منظومة الدفاع الجوي والهجومي الأوكرانية. فمقاتلات إف-16 التي ستوفرها الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون ستمنح أوكرانيا قدرات متطورة في الرادار والتصويب الدقيق والاشتباك خلف مدى الرؤية، بينما ستضيف مقاتلات ميراج الفرنسية مرونة إضافية في المهام المتعددة.

ويؤكد المسؤولون الأوكرانيون منذ فترة طويلة أن الطائرات القتالية الحديثة ضرورة ملحة لكسر هيمنة روسيا الجوية وحماية البنية التحتية المدنية من الصواريخ والطائرات المسيّرة. إذ تعتمد القوات الجوية الأوكرانية حالياً بشكل أساسي على طائرات ميغ-29 وسو-27 السوفيتية الصنع، التي باتت تتخلف تدريجياً أمام المقاتلات الروسية الأحدث ومنظومات الدفاع الجوي المتطورة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت
وزير الخزانة الأميركي: النمو الاقتصادي قد يتعرض لضربة جراء الإغلاق الحكومي المستمر
الكرملين
الكرملين: إمداد أمريكا لأوكرانيا بصواريخ توماهوك تصعيد خطير يستوجب ردا
الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ والناشط البرازيلي تياغو أفيلا يجلسان في سفينة في طريقهما إلى إسرائيل، بعد أن اعترضت إسرائيل بعض سفن أسطول صمود العالمي التي كانت تهدف إلى الوصول إلى غزة وكسر الحصار البحري الإسرائيلي، في هذه الصورة التي تم نشرها في 2 أكتوبر 2025. رويتر
إسرائيل تكشف مصير الناشطين الذين اعتقلتهم على متن سفن أسطول الصمود

الأكثر قراءة

أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني يتحدث بعد اجتماعه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في بيروت، لبنان، 13 أغسطس 2025. رويترز
لاريجاني.. قرار الحرب والسلم في لبنان بيد إيران!
العلم اللبناني
بعد غزة.. "جايي دور لبنان"!
السراي الحكومي
أقساط المدارس على طاولة مجلس النواب