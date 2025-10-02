رئيس وزراء السويد: ناقشت مع زيلينسكي مسألة مقاتلات غريبن

رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتعانقان أثناء حضورهما القمة الأوروبية السياسية في كوبنهاغن، الدنمارك، 2 أكتوبر 2025. رويترز

قال أولف كريسترشون رئيس وزراء السويد اليوم الخميس إنه ناقش مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مسألة اهتمام كييف بمقاتلات شركة ساب السويدية من طراز غاس غريبن خلال اجتماع لزعماء أوروبيين في كوبنهاجن.

وأضاف على إكس “ناقشنا التعاون المستمر في تطوير الدفاع المستقبلي لأوكرانيا، بما في ذلك الدفاع الجوي، واهتمام أوكرانيا بمقاتلات غريبن”.

وتبحث السويد ما إذا كانت سترسل طائرات مقاتلة من طراز غريبن إلى أوكرانيا، ولم تستبعد القيام بذلك.

وفي حال وصولها، ستنضم طائرات غريبن إلى أسطول متنامٍ من المقاتلات الغربية التي يجري دمجها في منظومة الدفاع الجوي والهجومي الأوكرانية. فمقاتلات إف-16 التي ستوفرها الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون ستمنح أوكرانيا قدرات متطورة في الرادار والتصويب الدقيق والاشتباك خلف مدى الرؤية، بينما ستضيف مقاتلات ميراج الفرنسية مرونة إضافية في المهام المتعددة.

ويؤكد المسؤولون الأوكرانيون منذ فترة طويلة أن الطائرات القتالية الحديثة ضرورة ملحة لكسر هيمنة روسيا الجوية وحماية البنية التحتية المدنية من الصواريخ والطائرات المسيّرة. إذ تعتمد القوات الجوية الأوكرانية حالياً بشكل أساسي على طائرات ميغ-29 وسو-27 السوفيتية الصنع، التي باتت تتخلف تدريجياً أمام المقاتلات الروسية الأحدث ومنظومات الدفاع الجوي المتطورة.