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رئيس وزراء المجر: أوكرانيا "لن تنتصر".. والاستراتيجية الأوروبيّة "فشلت"

منذ 10 ساعات
آخر تحديث: 27 - أكتوبر - 2023 1:14 مساءً
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان

رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان

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اعتبر رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في حديث للإذاعة الرسمية، اليوم الجمعة، أنّ استراتيجية الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا “فشلت”، وأنّه يتعين على الاتحاد وضع خطة بديلة لأن الأوكرانيين لن ينتصروا في الحرب مع روسيا.

وذكر أوربان، الذي كان يتحدث في بروكسل على هامش قمة للاتحاد، أن هناك “معركة كبيرة” بشأن دعم أوكرانيا على وجه الخصوص. وأضاف أنه لا يرى سببًا يدفع المجر لإرسال أموال دافعي الضرائب لدعم أوكرانيا.

هذا ومن المقرر أن يتخذ الاتحاد الأوروبي قرارًا في ديسمبر/ كانون الأول بشأن مراجعة ميزانيته للفترة 2021-2027 وقيمتها 1.1 تريليون يورو (1.2 تريليون دولار)، والتي تعاني بالفعل من ضغوط بسبب الإنفاق الطارئ خلال جائحة كوفيد-19 ومنذ غزو روسيا لأوكرانيا في عام 2022.

هذا واقترحت الجهة التنفيذية للتكتل أن تضخ الدول الأعضاء أموالًا إضافية في الخزانة المشتركة لتقديم 50 مليار يورو لأوكرانيا، وإنفاق 15 مليار يورو أخرى على الهجرة. وهناك اقتراح آخر بتخصيص 20 مليار يورو لأوكرانيا في صورة مساعدات عسكرية.

وقال أوربان: “وجدنا أن هذا الاقتراح لم يُعد صائبًا، وليس مناسبًا ليكون أساسًا لمفاوضات جادة، وبالتالي رفضناه.. كانت معركة كبيرة، خاصة فيما يتعلق بالقضية الأوكرانية”.

وذكر أن المشكلة الأكبر هي فشل استراتيجية بروكسل لإرسال أموال ومساعدات عسكرية إلى أوكرانيا لمساعدتها في القتال ضد روسيا.

وأضاف: “الجميع يعلم ذلك اليوم، ولكنهم لا يجرؤون على القول علنًا إن هذه الاستراتيجية فشلت. من الواضح أن هذا لن ينجح.. لن ينتصر الأوكرانيون في ساحة المعركة”، موضحًا أن هناك حاجة لوضع خطة بديلة وتقدير تكلفتها.

وقال: “بمجرد أن نعرف التكلفة، يمكننا تقاسم هذا العبء فيما بيننا”.

وذكر أوربان أن هناك حاجة إلى تغيير القيادة في بروكسل في الانتخابات الأوروبية العام المقبل.

وأوربان القومي في صدام مستمر مع بروكسل خلال الأعوام الثلاثة عشر الماضية بسبب سياسات يقول منتقدوه إنها أدت إلى تآكل القيم الديمقراطية في المجر.

    المصدر :
  • رويترز

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