رئيس وزراء المجر: روسيا انتصرت في حرب أوكرانيا

قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الثلاثاء إن روسيا انتصرت في الحرب في أوكرانيا، وذلك قبل قمة مقررة بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين في ولاية ألاسكا الأمريكية يوم الجمعة.

ويتولى أوربان السلطة منذ عام 2010 وانتقده بعض الزعماء الأوروبيين بسبب علاقاته مع روسيا ومعارضته لإرسال مساعدات عسكرية لأوكرانيا، في حين تكافح حكومته لإنعاش الاقتصاد من صدمة التضخم.

وأصبح أوربان الزعيم الأوروبي الوحيد الذي لم يؤيد أمس الاثنين 11\8\2025 بيانا مشتركا ينص على أن أوكرانيا يجب أن تتمتع بحرية تقرير مستقبلها.

وقال أوربان في مقابلة أجرتها معه قناة باتريوت على يوتيوب “نتحدث الآن كما لو أن هذه حالة حرب مفتوحة، لكنها ليست كذلك. لقد خسر الأوكرانيون الحرب. وانتصرت روسيا في هذه الحرب”.

وأضاف “السؤال الوحيد هو متى وتحت أي ظروف سيعترف الغرب، الذي يدعم الأوكرانيين، بأن هذا قد حدث وما هي النتيجة المترتبة على كل هذا”.

ورفضت المجر، التي تحصل على معظم طاقتها من روسيا، إرسال أسلحة إلى أوكرانيا، كما عارض أوربان بشدة انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي قائلا إن ذلك سيضر بشدة بالمزارعين المجريين وسيؤثر سلبا على الاقتصاد.

وقال أوربان إن أوروبا أضاعت فرصة التفاوض مع بوتين في عهد إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن وهي الآن معرضة لخطر تحديد مستقبلها دون مشاركتها.

وأضاف “إذا لم تكن تجلس إلى طاولة المفاوضات، فأنت على قائمة الطعام”، مشيرا إلى أنه عارض جزئيا البيان المشترك للاتحاد الأوروبي بشأن أوكرانيا لأنه جعل أوروبا تبدو “سخيفة ومثيرة للشفقة”.