رئيس وزراء المغرب يؤكد استعداد الحكومة للحوار في ظل تصاعد الاحتجاجات

أعلن رئيس الوزراء المغربي، عزيز أخنوش، الخميس، أن الحكومة مستعدة للحوار والنقاش مع الشباب المحتجين، مؤكداً تجاوبها مع مطالبهم المجتمعية، وذلك في اليوم السادس من احتجاجات حركة “الجيل زد 212”.

وأشار أخنوش إلى أن الحكومة قامت بالتفاعل مع المطالب عبر مختلف الأحزاب المكونة لها، مشيدًا بـ رد فعل قوات الأمن خلال الاحتجاجات، التي أسفرت عن ارتفاع عدد القتلى إلى ثلاثة.

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية، رشيد الخلفي، إن الاحتجاجات شهدت مشاركة واسعة للقاصرين، وصلت أحيانًا إلى 100% من المجموعات المشاركة، مما اضطر عناصر الدرك الملكي لاستخدام السلاح الوظيفي دفاعًا عن النفس، وأسفر عن تسجيل ثلاثة وفيات.

وكانت حركة “الجيل زد 212” قد دعت إلى احتجاجات سلمية منذ السبت الماضي، للمطالبة بمحاربة الفساد وإعطاء الأولوية لقطاعات الصحة والتعليم بدل الاستثمار في البنية التحتية الرياضية استعدادًا لكأس إفريقيا 2026 وكأس العالم 2030، إلا أن الشرطة واجهت الاحتجاجات بالعنف والاعتقال، وتحولت إلى أعمال شغب في عدة مناطق مثل وجدة والقنيطرة وإنزكان.