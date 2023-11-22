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رئيس وزراء الهند: من الضروري التأكد من عدم تحول الصراع في غزة إلى إقليمي

منذ 46 دقيقة
رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي"

رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي"

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قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الأربعاء إنه من الضروري التأكد من عدم اتساع رقعة الصراع بين إسرائيل وحركة حماس في غزة إلى صراع إقليمي.

كان مودي يتحدث في افتتاح قمة تجرى عبر الإنترنت لدول مجموعة العشرين التي تتولى الهند رئاستها.

وفي السياق نفسه رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالاتفاق بين إسرائيل وحركة حماس على وقف القتال أربعة أيام للسماح بالإفراج عن 50 رهينة من المحتجزين في غزة مقابل 150 فلسطينيا من المسجونين في إسرائيل، ولإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.

وأضاف ماكرون في منشور على شبكة التواصل الاجتماعي إكس “نعمل دون توقف حتى يتم إطلاق سراح جميع الرهائن”.

ولم ترد الرئاسة الفرنسية على طلبات للتعليق على تقارير إعلامية فرنسية أفادت بإمكانية تحرير ثلاثة رهائن فرنسيين بصورة مبدئية.

    المصدر :
  • رويترز

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