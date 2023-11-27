رئيس وزراء تايلاند: الأسرى الذين أفرجت عنهم "حماس" بصحة جيّدة

أشار رئيس الوزراء التايلاندي سريتا تافيسين، اليوم الإثنين، إلى أن الأسرى التايلانديين الثلاث الذين أطلقت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) سراحهم من قطاع غزة، في صحة جيدة.

وأضاف عبر منصة “إكس” قائلًا: “أنا مسرور”، مشيرًا إلى أنّ ثلاثتهم في صحة جيدة، ولا يحتاجون رعاية طبية عاجلة.

وقالت وزارة الخارجية التايلاندية في بيان، إنّه تم حتى الآن إطلاق سراح 17 من الأسرى التايلانديين الذين كانوا ضمن من احتجزتهم حماس خلال هجومها على المستوطنات الإسرائيلية في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، مضيفة أنه سيجري إعادتهم إلى تايلاند في أقرب وقت ممكن.

وورد في البيان: “بالنسبة للخمس عشرة رهينة الباقين تواصل الحكومة الملكية التايلاندية بذل كافة الجهود لإطلاق سراحهم بأمان في أقرب فرصة ممكنة”.