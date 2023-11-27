رئيس وزراء قطر: هدف "إسرائيل" استئصال حماس من غزة "غير واقعي"

أشار رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إلى أنّ هدف “إسرائيل” المعلن باستئصال حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من قطاع غزة “غير واقعي”.

وأضاف في حديث لصحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، أنّ تدمير حماس بمواصلة الحرب لن يحدث أبدًا ولن يؤدي إلا إلى تأجيج خطاب التطرف.

كما شدد رئيس الوزراء القطري على أنّ الإخفاق في تمديد وقف إطلاق النار من شأنه توسيع نطاق الحرب وزعزعة استقرار المنطقة.

فيما تحدث عن خيبة أمل كبيرة في المنطقة من ردّ فعل الغرب، وعن غضب عربي غير مسبوق مع رؤية صور الحرب وغياب التحرك، وأضاف: “كنا نتوقع أن يعتبر الغرب أنّ قتل الفلسطينيين أمر يستحق الإدانة”.

كما قال إن الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية المحتلة بحاجة إلى أفق سياسي لإقامة دولة قائمة بذاتها واختيار قيادتهم، وأن تكون لديهم حكومة واحدة.

وأكد المسؤول القطري أن “إسرائيل” سلمت الدوحة قائمة بـ90 امرأة وطفلًا احتجزوا خلال هجوم حماس في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مشيرًا إلى أن الخطة الوحيدة الآن هي وقف الحرب على القطاع.