رئيس وزراء كندا يندد بالاحتجاجات العنيفة خلال اجتماعات حلف شمال الأطلسي

ندد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو اليوم السبت بأعمال العنف ومعاداة السامية التي مارسها محتجون مناهضون لحلف شمال الأطلسي ومؤيدون للفلسطينيين في وسط مدينة مونتريال مساء أمس، وذلك في الوقت الذي يحضر فيه مندوبو الحلف اجتماعات سنوية.

ويتجمع نحو 300 مندوب من الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي والدول الشريكة معه في مونتريال خلال الفترة من 22 إلى 25 نوفمبر تشرين الثاني.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن المحتجين أحرقوا دمية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأشعلوا قنابل دخان وأضرموا النار في سيارتين.

وذكرت شبكة (سي.تي.في) الإخبارية أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريق المحتجين، وأن ثلاثة أشخاص ألقي القبض عليهم بتهمة الاعتداء على أفراد الشرطة وعرقلة عملهم.

وأظهرت مقاطع مصورة وصور منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي ملثمين مثيرين للشغب وهم يشعلون قنابل ضوئية ويحطمون واجهات متاجر.

وقال ترودو في منشور على منصة إكس “ما رأيناه في شوارع مونتريال الليلة الماضية كان مروعا. يجب التنديد بالأفعال المعادية للسامية والترهيب والعنف أينما رأيناها”.

وقالت شرطة مونتريال إن أفراد الشرطة نجحوا في تفريق المحتجين في منطقة وسط المدينة وإن الاحتجاج انتهى بحلول الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي.

واندلعت احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في أنحاء كندا منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة أواخر العام الماضي.

وقال مسؤولون فلسطينيون إن العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة منذ 13 شهرا في غزة أدت حتى الآن إلى استشهاد أكثر من 44 ألف شخص ونزوح جميع سكان القطاع تقريبا مرة واحدة على الأقل.