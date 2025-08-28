رداً على الاستيطان والوضع في غزة.. دولتان أوروبيتان تطعنان في العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل

دعت هولندا والسويد، الاتحاد الأوروبي إلى تعليق اتفاق التجارة مع إسرائيل، عشية اجتماع وزراء الخارجية والدفاع الأوروبيين في الدنمارك.

كما حث البلدان في رسالة مشتركة وجهت، أمس، إلى الاتحاد على اتخاذ عقوبات ضد وزراء إسرائيليين متطرفين يدعمون النشاطات الاستيطانية غير الشرعية في الضفة الغربية، وفق ما أفاد مراسل العربية/الحدث، اليوم الخميس. وحذرا من عواقب إقدام إسرائيل على تنفيذ المشروع الاستيطاني “اي 1” الذي “يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ويعدم أفق حل الدولتين”.

كذلك، شددا على أن الوضع في غزة “مقزز للغاية ولا يطاق، حيث تعجز العبارات عن وصفه”.

إلى ذلك، دعت السويد وهولندا إلى تشديد العقوبات ضد قيادات حماس، وإلى تنحي الحركة عن السلطة في قطاع غزة ونزع أسلحتها.

مجاعة غزة

أتى ذلك، بعدما أقر جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، باستثناء الولايات المتحدة، الأربعاء، أن المجاعة في غزة “أزمة من صنع البشر”، وحذروا من أن استخدام التجويع سلاحاً في الحرب محظور بموجب القانون الدولي الإنساني.

كما دعا أعضاء المجلس، وعددهم 14، في بيان مشترك، إلى وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار في القطاع، والإفراج عن جميع الأسرى الذين تحتجزهم حماس وجماعات أخرى، وزيادة المساعدات بشكل كبير في أنحاء القطاع، ورفع إسرائيل فوراً ودون شروط، جميع القيود المفروضة على إيصال المساعدات.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت، الأسبوع الماضي، المجاعة رسمياً في غزة، مؤكدة أن 500 ألف شخص يعانون من الجوع الذي بلغ مستوى كارثياً، وذلك استناداً لتقرير “التصنيف المرحلي للأمن الغذائي”، وهو أداة تدعمها المنظمة الأممية.

في حين طالبت إسرائيل التي بدأت بمساعيها لاحتلال مدينة غزة، بعدما سيطرت على نحو 75% من القطاع، بسحب التقرير، نافية وجود أي مجاعة في القطاع الفلسطيني المحاصر منذ نحو سنتين.