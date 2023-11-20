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رداً على "المجازر".. استهداف صاروخي يطال تل أبيب ويعتبر الأكبر منذ بدء الحرب

منذ 36 دقيقة
من قصف تل أبيب اليوم الاثنين 20\11\2023

من قصف تل أبيب اليوم الاثنين 20112023

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وسط الدمار الكبير وسلسلة الأزمات الإجتماعية والإنسانية التي تلاحق سكان غزة، تستمر الحرب على القطاع وسط مقاومة كبيرة من حركة حماس، وفي آخر المستحدات أفادت “العربية” بأن تل أبيب ووسط إسرائيل يشهدان استهدافاً صاروخياً هو الأكبر منذ بدء الحرب في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأضاف أن رشقات صاروخية أطلقت من قطاع غزة باتجاه تل أبيب ومدن وسط إسرائيل.

من جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الاثنين 20\11\2023 إطلاق صفارات الإنذار من الصواريخ في تل أبيب ومنطقة وسط إسرائيل.

فيما لم ترد تفاصيل على الفور.

وذكرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنها قصفت تل أبيب في وسط إسرائيل برشقة صاروخية ردا على “المجازر” بحق المدنيين.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن طائرة ركاب إسرائيلية كانت قادمة من العاصمة الإسبانية مدريد اليوم اضطرت لإلغاء الهبوط في مطار بن غوريون في تل أبيب بعد دوي صافرات الإنذار وإطلاق صواريخ من قطاع غزة.

وأوضحت الهيئة أن الطائرة التابعة لشركة العال الإسرائيلية كانت على وشك الهبوط وبعدها عاودت الارتفاع مجددا.

وفي وقت سابق اليوم الاثنين 20\11\2023، أطلقت عدة قذائف من القطاع باتجاه سديروت حيث دوت صفارات الإنذار في المدينة وعدد من المواقع المحيطة، وفق ما أفادت هيئة البث الإسرائيلية.

وذكرت أن القصف لم يسفر عن وقوع أي إصابات بين الإسرائيليين.

    المصدر :
  • العربية

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