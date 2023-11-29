الأربعاء 15 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 29 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

رد "غريب" من إيلون ماسك على دعوة حماس لزيارة "غزة"!

منذ 6 دقائق
إيلون ماسك

إيلون ماسك (رويترز)

A A A
طباعة المقال

بات الملياردير الأميركي وصاحب منصة إكس إيلون ماسك في وضع لا يحسد عليه، خاصة بعد الزيارة الأخيرة للحكومة الإسرائيلية، حيث واجه انتقادات لا تقل عن تلك التي تعرض لها من شركات ومؤسسات مؤدية للحرب الدموية على قطاع غزة.

وفي أول تعليق له على دعوة حركة حماس له بزيارة غزة في أعقاب زيارته إلى إسرائيل، قال ماسك في منشور له على منصة إكس ردا على أحد المغردين أحال إليه دعوة حماس له بزيارة غزة:

“يبدو الوضع خطيرا بعض الشيء حاليا، لكنني أعتقد بأن ازدهار غزة على المدى الطويل سيكون جيدا لكل الأطراف”.

وأثار رد ماسك “المستغرب”، ردود فعل استنكرت تغير موقفه المفاجئ، ودعمه للرواية الإسرائيلية، خاصة تلك المغلوطة حول مقتل رضع وأطفال إسرائيليين، في هجوم طوفان الأقصى الذي شنته كتائب القسام على مستوطنات ومراكز امنية إسرائيلية في غلاف غزة.

ودعا أسامة حمدان المسؤول الكبير في حماس في مؤتمر صحفي في بيروت،  الملياردير الأمريكي، الثلاثاء لزيارة قطاع غزة لرؤية حجم الدمار الذي سببه القصف الإسرائيلي.

وقال حمدان “ندعوه لزيارة غزة للاطلاع على حجم المجازر والدمار الذي ارتكب بحق سكان غزة التزاما بمعايير الموضوعية والمصداقية”.

    المزيد من أخبار العالم

    الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    ستولتنبرغ: روسيا جمعت مخزونا كبيرا من الصواريخ قبل فصل الشتاء
    رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاينرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين
    غزة تحت النار
    رئيسة المفوضية الأوروبية: لا مجال إطلاقاً لعودة حماس إلى غزة
    عناصر من حركة حماس
    غزة تحت النار
    إعلام إسرائيلي: حماس أصبحت هي البطلة ولا تزال تقف على رجليها

    الأكثر قراءة

    يحيى السنوار
    غزة تحت النار
    ماذا قال يحيى السنوار بالعبرية لمحتجزين إسرائيليين في غزة ؟
    جو بايدن
    غزة تحت النار
    بايدن: هذا ما تريده حماس.. ولا يمكننا فعل ذلك!
    آثار الدمار في غزة
    غزة تحت النار
    صفقة كبيرة "مرتقبة" في غزة.. صحيفة أمريكية تكشف التفاصيل