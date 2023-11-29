رد "غريب" من إيلون ماسك على دعوة حماس لزيارة "غزة"!

بات الملياردير الأميركي وصاحب منصة إكس إيلون ماسك في وضع لا يحسد عليه، خاصة بعد الزيارة الأخيرة للحكومة الإسرائيلية، حيث واجه انتقادات لا تقل عن تلك التي تعرض لها من شركات ومؤسسات مؤدية للحرب الدموية على قطاع غزة.

وفي أول تعليق له على دعوة حركة حماس له بزيارة غزة في أعقاب زيارته إلى إسرائيل، قال ماسك في منشور له على منصة إكس ردا على أحد المغردين أحال إليه دعوة حماس له بزيارة غزة:

“يبدو الوضع خطيرا بعض الشيء حاليا، لكنني أعتقد بأن ازدهار غزة على المدى الطويل سيكون جيدا لكل الأطراف”.

وأثار رد ماسك “المستغرب”، ردود فعل استنكرت تغير موقفه المفاجئ، ودعمه للرواية الإسرائيلية، خاصة تلك المغلوطة حول مقتل رضع وأطفال إسرائيليين، في هجوم طوفان الأقصى الذي شنته كتائب القسام على مستوطنات ومراكز امنية إسرائيلية في غلاف غزة.

ودعا أسامة حمدان المسؤول الكبير في حماس في مؤتمر صحفي في بيروت، الملياردير الأمريكي، الثلاثاء لزيارة قطاع غزة لرؤية حجم الدمار الذي سببه القصف الإسرائيلي.

وقال حمدان “ندعوه لزيارة غزة للاطلاع على حجم المجازر والدمار الذي ارتكب بحق سكان غزة التزاما بمعايير الموضوعية والمصداقية”.