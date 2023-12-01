رغم استئناف القتال.. سي إن إن: مفاوضات إطلاق سراح المحتجزين مستمرة

نقلت شبكة “سي إن إن” CNN الأميركية، الجمعة، عن مصدر وصفته بالمطلع على مفاوضات إطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة، أن هذه المفاوضات مستمرة رغم استئناف الهجمات الإسرائيلية على القطاع. يأتي ذلك فيما أفاد مصدر مطلع بأن المفاوضات بشأن الهدنة في غزة متواصلة مع الوسيطين القطري والمصري.

وقالت الشبكة نقلا عن المصدر: “مفاوضات إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس في غزة ما زالت مستمرة على الرغم من أن الجيش الإسرائيلي أعلن استئناف العمليات القتالية في القطاع في ساعة مبكرة من اليوم”.

ويواصل الوسيطان القطري والمصري المفاوضات حول الهدنة في قطاع غزة بالرغم من استئناف القتال بين إسرائيل وحركة حماس، على ما أفاد مصدر مطلع الجمعة.

وقال المصدر لوكالة “فرانس برس”، طالبا عدم كشف اسمه، إن “المفاوضات حول الهدنة في غزة مع الوسيطين القطري والمصري تتواصل”، بعد ليلة من المحادثات المكثفة لم تنجح في تمديد الهدنة الإنسانية التي كانت سارية.

هذا ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية الجمعة، عن مصادر سياسية قولها، إن عدم تقديم حركة حماس قائمة بأسماء من سيتم الإفراج عنهم في اليوم الثامن من عمليات التبادل أدى إلى انهيار الهدنة.

وأضافت الصحيفة: “كان الموعد النهائي المحدد لإرسال القائمة الجديدة للمفرج عنهم هو الساعة السابعة صباحا، وفي الليل حدث خلاف جدي حول القائمة”.

وقال المفاوضون الإسرائيليون خلال المباحثات، إنه إذا لم يكن هناك عشرة محتجزين على قيد الحياة، فسوف “يُستأنف القتال”.

وأضافت المصادر للصحيفة “لقد حاولت حماس ممارسة الخداع، لكن لم تكن هناك قائمة يمكن مناقشتها”.

واستأنفت إسرائيل اليوم، عمليات القصف على عدة مواقع في القطاع، فيما دوّت صفارات الإنذار في غلاف غزة.

وقال مصدر سياسي للصحيفة “نعود للقتال بكل ما أوتينا من قوة؛ وهذا يعني في الواقع أن وقف إطلاق النار تم اختصاره.. لأنه بحسب قرار الحكومة، كان من الممكن أن يستمر حتى نهاية يوم السبت”.