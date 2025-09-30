رغم حرب غزة.. ارتفاع تمويل قطاع التكنولوجيا الفائقة وصفقات الاستحواذ بإسرائيل

جمعت شركات التكنولوجيا الفائقة الإسرائيلية 11.9 مليار دولار على مدى الأرباع الثلاثة الأولى من 2025، فيما يواصل قطاع التكنولوجيا ازدهاره على الرغم من حرب إسرائيل المستمرة منذ عامين على قطاع غزة.

وقالت مؤسسة (ستارت أب نيشن سنترال) غير الهادفة للربح، اليوم الثلاثاء “إن التمويل زاد 13 بالمئة عن الفترة من يناير كانون الثاني إلى سبتمبر أيلول 2024”.

وأشار التقرير إلى أن حجم التمويل، الذي قادته شركات الأمن الالكتروني، ارتفع على الرغم من انخفاض عدد الصفقات 22 بالمئة إلى 569 صفقة.

وفي الوقت نفسه، بلغت عمليات الاندماج والاستحواذ رقما قياسيا بلغ 71 مليار دولار منذ بداية 2025، أي ما يقرب من خمسة أمثال الفترة نفسها من 2024، مدفوعة إلى حد بعيد باستحواذ جوجل التابعة لألفابت على شركة ويز للأمن الإلكتروني بقيمة 32 مليار دولار واستحواذ شركة بالو ألتو نتوركس على شركة سايبر آرك بقيمة 25 مليار دولار.

وقطاع التكنولوجيا محرك للاقتصاد الإسرائيلي، إذ يمثل نحو 20 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي و15 بالمئة من الوظائف وأكثر من 50 بالمئة من الصادرات.

وفي الربع الثالث من العام، جمعت شركات التكنولوجيا الإسرائيلية 2.4 مليار دولار، بزيادة تسعة بالمئة عن الفترة نفسها من 2024، ولكن بانخفاض 50 بالمئة عن الربع الثاني. وتقلص عدد الصفقات إلى 141 صفقة، بانخفاض 24 بالمئة عن الربع الثاني و38 بالمئة على أساس سنوي. وبلغت قيمة عمليات الدمج والاستحواذ في هذا الربع ما يقرب من 32 مليار دولار بسبب صفقة بالو ألتو نتوركس.

وقال آفي حسون، الرئيس التنفيذي لمؤسسة ستارت أب نيشن سنترال “سلط الربع الثالث من 2025 الضوء على سوق تمر بمرحلة انتقالية. فبينما تباطأ التمويل وأصبح المستثمرون أكثر انتقائية، وصل نشاط الدمج والاستحواذ إلى أعلى مستوياته التاريخية”.

وأضاف “نشهد عددا أقل من الجولات، ولكن بأحجام قياسية، مما يشير إلى الثقة في الشركات الجاهزة للتوسع. في الوقت نفسه، يقدم المشترون العالميون على بعض من أجرأ الرهانات التي شهدناها على التكنولوجيا الإسرائيلية، خاصة في مجال الأمن الالكتروني”.