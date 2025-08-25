الأثنين 2 ربيع الأول 1447 ﻫ - 25 أغسطس 2025 |
رقم قياسي.. أكثر من 28 ألف مهاجر يعبرون القنال الإنجليزي هذا العام

منذ 33 دقيقة
مهاجرين عبر القنال الإنجليزي لدخول الأراضي البريطانية

أظهرت بيانات حكومية اليوم الاثنين أن 28076 مهاجرا عبروا القنال الإنجليزي إلى بريطانيا في قوارب صغيرة هذا العام، بزيادة 46 بالمئة عن الفترة نفسها من 2024، وهو رقم قياسي يزيد من الضغوط على رئيس الوزراء كير ستارمر بشأن طريقة تعامله مع ملف الهجرة.

تأتي هذه الزيادة الحادة وسط تصاعد القلق العام إزاء الهجرة التي تشير استطلاعات رأي إلى أنها أكبر بواعث القلق لدى جموع البريطانيين مع استمرار احتجاجات مناهضة للمهاجرين أمام فنادق تؤوي طالبي لجوء.

وأوضحت البيانات أن هذا الرقم القياسي سُجل أمس الأحد بعد وصول 212 مهاجرا في أربعة قوارب.

وخرجت مظاهرات في أنحاء بريطانيا في مطلع الأسبوع في أعقاب حكم قضائي أمر الأسبوع الماضي بإبعاد طالبي اللجوء من فندق في إيبينج بشمال شرق لندن.

وتعهدت حكومة حزب العمال بزعامة ستارمر بالوقف التدريجي لاستخدام الفنادق سكنا لطالبي اللجوء بحلول 2029، وكذلك إصلاح نظام اللجوء، وأعلنت أمس الأحد إصلاحات لتسريع البت في طلبات اللجوء والحد من أكثر من 100 ألف حالة متراكمة.

    المصدر :
  • رويترز

